Playstation 5 PRO já foi lançada e com novidades

Playstation 5 PRO, a consola mais potente da PlayStation, como é anunciado pela própria marca, já foi lançada. Uma verdadeira bomba que a Sony acabou de lançar e que traz a reboque novidades e jogos aprimorados.

A Sony Playstation acabou de lançar a Playstation 5 PRO, a consola Playstation mais potente de sempre e que vem mexer um pouco com o mercado dos videojogos. Se a Playstation 5 já era fantástica, a Playstation 5 PRO tem tudo para se tornar ainda mais brutal.

Com um PVP de 799,99€, a PlayStation 5 Pro inclui, acima de tudo, três grandes saltos evolutivos:

GPU melhorado: A nova consola oferece um GPU 67% mais poderoso e 28% mais rápido que o da versão anterior, permitindo uma renderização até 45% mais rápida, garantindo uma experiência de jogo mais fluida.

Ray Tracing avançado: A PlayStation 5 Pro duplica e, em certos casos, triplica a velocidade de ray tracing, garantindo uma reflexão e refração da luz mais dinâmicas, proporcionando um realismo de outro nível.

PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR): Esta nova tecnologia de upscaling baseada em inteligência artificial permite uma nitidez de imagem impressionante, adicionando detalhes de forma automática e dinâmica.

No entanto, a PlayStation 5 PRO traz mais algumas novidades.

Por exemplo, o PS5 Pro Game Boost, que na realidade se trata de uma tecnologia aplicável a uma quantidade insana de jogos da Playstation 4, e que permite melhorar o seu desempenho.

Outra melhoria, refere-se a uma melhoria na qualidade de imagem para alguns jogos de Playstation 4, aumentando a resolução desses jogos.

A PlayStation 5 PRO conta com a mais recente tecnologia sem fios, Wi-Fi 7, para os territórios que suportem este padrão, e é compatível com VRR e 8K.

Jogos, jogos e mais jogos

São vários os jogos que, ao longo dos últimos meses têm vindo a ser dados a conhecer e que vão usufruir das novas capacidades da Playstation 5 PRO.

Títulos como Alan Wake 2, Assassin's Creed: Shadows, Demon's Souls, Dragon's Dogma 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Marvel's Spider-Man 2, Ratchet & Clank: Rift Apart, são alguns exemplos, e que no já deverão ter recebido otimizações para a PlayStation 5 Pro.

Podem ver aqui a lista de jogos compatíveis e otimizados para a Playstation 5 PRO.

Como podem ver, são muitos os jogos que, com o lançamento desta "nova" consola, receberão também um grande salto qualitativo. Por exemplo, a Respawn Entertainment e a EA anunciaram que Star Wars Jedi: Survivor recebeu uma série de otimizações apresentando uma variedade de melhorias gráficas e técnicas que elevam a qualidade do jogo a outros patamares:

Resoluções básicas visivelmente mais altas nos modos Qualidade e Desempenho.

O Modo Qualidade mantém uma resolução 4K e elementos ray-traced, mas agora foi melhorado de 1800p para 2160p

O Modo Desempenho agora é executado numa resolução mais alta de 1800p (em vez de 1200p) e inclui oclusão e reflexos raytraced, enquanto continua a alcançar os 60 fps.

Outro exemplo, é o EA SPORTS F1 24, sendo o primeiro título da EA SPORTS a funcionar a 8K e 60Hz em consola. O jogo, apresenta a mais recente atualização do EGO Engine para utilizar totalmente os recursos avançados do Playstation 5 Pro. Inclui ainda um modo Qualidade atualizado com Ray-Tracing em pista funcionando a 4K/60Hz, juntamente com um modo Performance que duplica a contagem de pixels da Playstation 5 a 4K/120Hz, melhorando a claridade visual e proporcionando uma experiência de corrida mais suave em frame rates mais elevadas.

"Ao aproveitar o poder da PS5 Pro e impulsionar as capacidades do nosso EGO Engine, criamos um nível incomparável de imersão que transforma a experiência EA SPORTS F1 para nossos jogadores. Essas melhorias impulsionam a fidelidade visual e o desempenho do videojogo e demonstram nosso compromisso em oferecer uma experiência incrível para nossos jogadores em todo o mundo", disse Si Lumb, Produtor Técnico da Codemasters.

O EA SPORTS F1 24 inclui várias inovações e funcionalidades importantes para a Playstation 5 Pro, incluindo três modos gráficos novos ou atualizados:

O Modo Qualidade apresenta agora Ray-Tracing em pista usando PSSR. A Codemasters aproveitou a PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) da Sony para incluir mais técnicas Ray-Traced em pista para aumentar o fotorrealismo, mantendo o objetivo 4K/60Hz.

O Modo Desempenho é executado agora em 4K (apenas em écrans de 120Hz). Os jogadores que escolherem esta frame rate elevada desfrutarão de uma experiência nítida e suave, bem como uma nitidez extra a partir da resolução aumentada.

Um novo Modo Resolução oferece 8K/60Hz (apenas em écrans de 8K). O modo de resolução também apresenta Ray Traced Dynamic Diffuse Global Illumination (DDGI) em pista. O conjunto completo de RT DDGI, AO, reflexo e efeitos de sombra do EGO estarão ativados em 8K/30Hz para cutscenes, replay Flashback e modos de foto.

Estes são apenas alguns exemplos.... muitos outros existem e muitos mais se seguirão.

A Playstation 5 PRO chega bem a tempo do Natal, prometendo muitos "sapatinhos" bem recheados... mesmo por um preço recomendado de 799,99€.