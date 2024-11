Hyundai apresentou um novo concept elétrico movido a hidrogénio. Conheça o INITIUM!

Além de ser movido a célula de combustível de hidrogénio, o INITIUM da Hyundai tem uma autonomia estimada de mais de 650 km e uma potência máxima do motor de 150 kW. Este concept FCEV dá o mote para a nova linguagem de design da empresa, "Art of Steel".

No passado dia 31 de outubro, a Hyundai revelou o novo INITIUM: um concept de veículo elétrico com célula de combustível de hidrogénio (FCEV). A estreia aconteceu no evento Clearly Committed, realizado no Hyundai Motorstudio Goyang.

INITIUM é uma palavra latina que significa "início" ou "primeiro", representando o status da Hyundai como pioneira em energia de hidrogénio e o compromisso em desenvolver uma sociedade de hidrogénio.

Este concept da Hyundai pretende ser um vislumbre do novo FCEV de produção que a Hyundai planeia revelar no primeiro semestre do próximo ano. O concept resume os 27 anos de desenvolvimento da tecnologia de hidrogénio da Hyundai e reflete o claro compromisso em alcançar uma sociedade de hidrogénio sustentável.

O SUV movido a célula de combustível de hidrogénio marca, também, a estreia da nova linguagem de design da Hyundai Motor denominada "Art of Steel", incorporando o caráter da HTWO, a marca de negócios dedicada à cadeia de valor do hidrogénio do Hyundai Motor Group.

O compromisso claro e inabalável da Hyundai com o hidrogénio nos últimos 27 anos está enraizado na nossa crença no seu potencial como uma energia limpa, acessível e, portanto, justa para todos. Dedicamo-nos a ser pioneiros num futuro em que o hidrogénio seja utilizado por todos, em tudo e em todo o lado. Convidamo-vos a juntarem-se a nós nesta viagem.

Disse Jaehoon Chang, presidente e diretor-executivo da Hyundai Motor Company.

A Hyundai lançou a sua marca de negócios da cadeia de valor de hidrogénio HTWO no início deste ano na CES 2024, destacando como o presidente executivo do Hyundai Motor Group, Euisun Chung, está a concentrar os esforços do Hyundai Motor Group na energia de hidrogénio.

Revelando a visão para a HTWO Grid, uma solução de energia de hidrogénio de ponta a ponta que abrange produção, armazenamento, transporte e utilização, o presidente executivo expressou o compromisso do Grupo em participar ativamente no desenvolvimento de uma sociedade de hidrogénio e reafirmou as capacidades do Grupo para alcançar esse objetivo, destacando que "a mudança para a energia de hidrogénio é um passo para as gerações futuras".

O que é a nova linguagem de design "Art of Steel" da Hyundai?

Na inauguração, SangYup Lee, vice-presidente executivo e chefe da Hyundai e Genesis Global Design, apresentou o conceito INITIUM e a nova linguagem de design "Art of Steel":

O nosso desafio começou na fase de construção, onde levámos as capacidades de moldar o aço ao extremo para criar uma forma de arte. Com o INITIUM, criámos um design mais semelhante a um SUV, sólido e seguro, refletindo a nossa dedicação aos nossos clientes através do 'design centrado no cliente.

A estética distinta semelhante a um SUV do INITIUM integra perfeitamente a funcionalidade de vida urbana com a capacidade de aventura ao ar livre. As jantes de 21 polegadas do concept complementam o design geral, com o suporte de tejadilho robusto do veículo a adicionar um a caraterística prática.

O INITIUM melhora o desempenho, o conforto e a segurança do FCEV

O desenvolvimento do INITIUM centrou se em três aspetos principais:

Autonomia superior e desempenho melhorado, que são os principais pontos fortes dos carros a hidrogénio;

Um interior e área de bagageira espaçosos, tornando-o ideal para famílias;

Caraterísticas únicas de conveniência e segurança diferenciadoras dos carros a hidrogénio.

Uma das maiores vantagens de um FCEV a hidrogénio é a impressionante autonomia e a flexibilidade que isso traz. Com o INITIUM, a Hyundai equipou o concept com grandes depósitos de combustível de hidrogénio para maximizar o alcance do veículo, aumentando os benefícios dos FCEV.

A Hyundai também equipou o INITIUM com jantes aerodinâmicas para reduzir o atrito, envoltas em pneus de baixa resistência ao rolamento, para uma autonomia estimada de mais de 650 km entre o reabastecimento.

Quanto ao desempenho, o INITIUM oferece excelente aceleração e capacidade de ultrapassagem.

Ao desenvolver ainda mais a tecnologia de célula de combustível da Hyundai, a empresa aumentou a potência da pilha e aumentou a capacidade da bateria, permitindo uma potência do motor elétrico de até 150 kW.

O INITIUM proporciona um nível impressionante de espaço interior e versatilidade adequados para um SUV familiar, com um amplo espaço para os passageiros da segunda fila e com os encostos dos bancos com um grande ângulo reclinável para maior conforto.

O porte largo e o grande ângulo de abertura da porta traseira do INITIUM aumentam a conveniência para os passageiros do banco traseiro ao entrar e sair do carro.

Além de tudo isto, o INITIUM inclui um configurador de rotas específico que vai ao encontro de um dos maiores problemas para os compradores do FCEV: a infraestrutura de carregamento.

Com este recurso, os utilizadores podem facilmente traçar uma rota ideal, encontrando estações de carregamento ao longo do caminho sem ter de aceder a uma aplicação separada ou fazer uma chamada telefónica.

Os utilizadores podem verificar a localização, acessibilidade e estado de funcionamento de uma estação de carregamento identificada, bem como o número de veículos em espera e, portanto, a possibilidade de carregamento.

A célula de combustível de hidrogénio do INITIUM fornece eletricidade sem emitir gases poluentes. Esta eletricidade pode ser utilizada para alimentar e carregar vários eletrodomésticos e dispositivos pessoais através da funcionalidade Vehicle to Load (V2L) do concept.

O terminal externo pode ser projetado para se conectar diretamente a uma tomada doméstica de 220V, transformando o INITIUM não apenas num meio de transporte, mas num potencial fornecedor de energia.

Em linha com o compromisso da Hyundai com a segurança, o INITIUM foi desenvolvido para alcançar um desempenho global de segurança contra colisões e segurança de condução de alto nível.

Para garantir ampla segurança aos passageiros em caso de colisão, o veículo é reforçado com uma estrutura multiframe na dianteira, bem como uma estrutura lateral da carroçaria, incorporando nove airbags.

A Hyundai irá apresentar o INITIUM no Salão do Automóvel de Los Angeles e na Auto Guangzhou em novembro, solidificando ainda mais a sua posição no mercado global como líder em mobilidade a hidrogénio. A versão de produção do conceito INITIUM está prevista para ser lançada no primeiro semestre de 2025.

Além da apresentação do INITIUM, a Hyundai organizou uma sessão Hydrogen Heritage Talk, apresentando os seus 27 anos de história de desenvolvimento do FCEV.