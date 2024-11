Google Pixel Watch 3: todos os smartwatches Android deviam ser assim

A aposta da Google no campo do hardware há muito que ultrapassou as barreiras dos smartphones. A aposta dos relógios existe e a cada ano é melhor e com mais argumentos. O Pixel Watch 3 veio mostrar isso e este é já o padrão para os smartwatches. Vamos conhecer esta proposta da Google e perceber porque muitos entendem que todos os smartwatch Android deviam ser assim.

Um design tradicional e que convence

O mercado dos smartwatches está a crescer e cada vez existem mais propostas. A Google já tem uma presença importante e o Pixel Watch é a sua montra, mostrando também o que pretende para o Android e para o seu WearOS. Este ano, com o Pixel Watch 3, a marca dá mais um passo e apresenta 2 propostas interessantes.

A que mais despertou a curiosidade dos consumidores foi o modelo de 45 mm, que faz a estreia da marca nos modelos maiores. Assim e comparativamente ao seu irmão menor, este modelo destaca-se por ter um ecrã maior e uma caixa também ela de maiores dimensões.

Quanto à estética, esta segue a linha Pixel Watch, com uma forma redonda, bem adaptado a qualquer pulso e mantendo-se muito minimalista. O conjunto parece muito equilibrado neste ponto e é apelativo, ainda que sem qualquer ponto de grande destaque, com exceção das cores das braceletes.

Maior, mas não apenas no tamanho

Em termos de peso, este é um relógio que passa de forma discreta para o utilizador. As suas quase 40 gramas são muito leves e isso torna o Pixel Watch 3 um relógio que é de utilização natural. A somar a isso temos a disposição dos 2 botões, que se tornam simples de usar.

Neste campo temos uma coroa rotativa que dá acesso rápido às diferentes opções. Esta pode ser usada para chamar a lista de apps, carregando, ou para percorrer as opções e diferentes ecrãs, bastando rodar. O segundo botão dá acesso direto às últimas apps usadas.

Algo que distingue e destaca o modelo de 45 mm é mesmo o tamanho do seu ecrã. Se a Google já tinha melhorado a legibilidade e o brilho face ao modelo anterior, com a marca a indicar que tem o dobro do brilho, os milímetros adicionais tornam-no ainda mais simples de ler.

Mais ecrã e ainda melhor legibilidade

Neste ponto a Google tem a aposta ganha e este é um excelente smartwatch para usar em qualquer momento. A leitura de informação, de alertas e de notificações, está simplificada e dificilmente haverá problemas com este ponto.

Já no campo da bateria, este é um smartwatch que cumpre o mínimo do que poderá ser exigido. Apesar de estar melhor, passando a marca de 1 dia de utilização, este é um ponto que outras marcas no mercado batem de forma muito distanciada. No caso deste Pixel Watch 3, foi possível atingir 1,5 dias de utilização de bateria.

Em termos de hardware, a Google apostou em manter a mesma estrutura dos modelos anteriores, mas apostou na otimização. Um relógio que era já muito bom no modelo anterior, ficou ainda melhor, sem qualquer problema visível na utilização ou soluços no WearOS.

WearOS convence e integra-se com o Android

No que toca ao software, o WearOS é já um sistema maduro e que a Google tem melhorado ao longo dos anos. A grande vantagem é mesmo a existência de apps que podem elevar a experiência de utilização, havendo propostas para todos os gostos e complementando o que é oferecido.

Com estas apps, o utilizador consegue libertar-se do smartphone e controlar muitas das suas funções. Passamos a poder, por exemplo, ter o controlo completo do Spotify, conversar no WhatsApp ou simplesmente tirar fotografias usando a câmara do smartphone.

Por ser um produto Google, e ter o WearOS presente, o Pixel Watch 3 ganha com a integração entre o smartwatch e o smartphone. A prova disso é a forma simples como a app Watch controla todas as funções deste relógio e permite configurar, exportar/importar relógios e até as notificações.

Sendo um smartwatch, é lógico que tenha presente sensores de controlo da atividade física e de bem estar. A Google aposta nesta área, até porque a Fitbit é já uma empresa sua. Assim, o Pixel Watch 3 tem sensores que permitem monitorizar a atividade física do utilizador de forma constante. A somar a isso tem ainda a possibilidade de ajudar o utilizador a melhorar as suas prestações com planos de ajudar.

Todos os smartwatches Android deviam ser assim

O Pixel Watch 3 da Google é a todos os níveis um excelente smartwatch e que poderia ser tomado como um padrão para o universo Android e WearOS. Tem ainda alguns pormenores a serem melhorados, mas está no caminho de atingir um ponto de excelência.

No que toca ao aumento de tamanho, no modelo de 45 mm, esta é uma mudança importante. O modelo anterior, de 41 mm, não era demasiado pequeno, mas o extra recebido torna tudo mais simples e mais legível. O Pixel Watch 3, em ambos os tamanhos, pode ser comprado na loja online da Google e tem um preço de 399€ no modelo de 41 mm e 499€ no modelo de 45 mm.

Google Pixel Watch 3

Google Pixel Watch 3: galeria de imagens