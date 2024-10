Análise Xiaomi Watch 2: um smartwatch competente a um preço acessível

A Xiaomi lançou um smartwatch que nos pareceu bastante interessante, não só pelos seus sensores precisos, e funcionalidades, mas também pelo seu preço acessível, o que promete que este relógio seja um dos melhores modelos custo-benefício no mercado neste momento. Fique com a nossa análise.

Especificações do Xiaomi Watch 2 Desempenho: Processador: Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 4nm Dimensões e Peso: 47.5mm x 45.9mm x 11.8mm

36.8g (sem a pulseira) Ecrã: 1.43 AMOLED

Resolução: 466 x 466px, 326 PPI

Brilho: 600 nits Material: Alumínio (em preto ou prateado) Braceletes disponíveis: Preto (TPU)

Branco (TPU)

Verde pinho (TPU)

Branco (cabedal)

Preto (pulseira trançada reciclada) Sensores: Batimento cardíaco

Acelerómetro

Gyroscope

Luz ambiente

Barómetro Requisitos do sistema: Android 8.0 and above

GMS version of 21.30.12 and above Resistência à água: Certificação: 5ATM Conectividade: 2.4GHz/5GHz Wi-Fi

Bluetooth® 5.2 Bateria: Carregamento magnético

Tempo de carregamento de aproximadamente 45 minutos

65h de autonomia

495 mAh

Na caixa

Relógio

Cabo de carregamento

Guia de Início Rápido, Informação de segurança e Cartão de garantia

Design e Construção

O relógio possui uma moldura em alumínio que pode vir em preto ou prateado. É bastante elegante, fino e leve, podendo até passar por um relógio mais convencional à distância.

Tem 5 opções de braceletes, 3 em TPU (branco, preto e verde pinho), uma preta trançada construída com materiais reciclados e uma branca em cabedal.

Tivemos a sorte de poder testar a última: bastante confortável, não causa alergias e não fica com marcas de suor. No entanto, importa realçar que por ser pele sintética a sua durabilidade não é a melhor, o que fez com que apresentasse algumas marcas de uso com apenas alguns dias de utilização.

O Xiaomi Watch 2 é bastante leve, pesando pouco mais de 36 g sem a bracelete, o que permite a utilização diária sem o cansaço do pulso.

Além disso, conta com uma resistência à água de 5ATM, pelo que pode levá-lo consigo não só para o banho, mas também para umas braçadas debaixo de água.

Ecrã e Interface

O ecrã do Xiaomi Watch 2 funciona bastante bem. É responsivo, fluído e tem um tamanho confortável de usar.

Nos testes, conseguimos ver facilmente o relógio sob luz solar intensa. É possível ativar a opção de ligar o ecrã quando se levanta o pulso. Esta funcionalidade também funciona durante a natação, se quiser ver rapidamente o seu ritmo cardíaco ou a distância percorrida.

Áudio do Xiaomi Watch 2

O Watch 2 tem um microfone e uma coluna integrados no dispositivo. Pode reproduzir música, e utilizá-lo para fazer chamadas e, felizmente, tanto o microfone como a coluna são bastante nítidos.

Software e funcionalidades Mi Fitness

Este dispositivo, tal como a grande maioria dos smartwatch no mercado, é um wearable para atletas amadores. Tem também meteorologia, cronómetro, e mais de 160 atividades desportivas disponíveis - como corrida, sprint, ténis, ténis de mesa, padel, badminton - e muito mais.

Mais do que isso, inclui o sistema operativo Wear OS integrado, o que, na minha opinião, é uma mais-valia, porque faz com que tenhamos o universo Google e todas as suas funcionalidades à distância de um click.

Os sensores incluídos neste relógio permitem medir os batimentos cardíacos, a oxigenação do sangue e até o stress. Isto tudo junta-se na vigília que o dispositivo faz aos seus hábitos noturnos. Através da app “Mi Fitness”, permite não só vigiar a qualidade do sono, mas também descobrir métodos para melhorá-la.

A conectividade é bastante simples, sendo a esperada de um smartwatch nesta faixa de preço. Utiliza apenas bluetooth 5.2 e conexão Wi-Fi através do telemóvel a que está emparelhado. Além disso, com a capacidade de 32 GB, este relógio garante que não terá de fazer escolhas quanto ao número de aplicações que quer instalar.

Quanto tempo dura a bateria?

Este relógio conta com cerca de 65h de uso habitual. No entanto, se for como eu e gostar de utilizar os sensores e as funcionalidades inteligentes deste aparelho sempre que for possível, a autonomia vai ser reduzida para cerca de 24h.

Isto não é de todo algo impedidor na utilização diária deste smartwatch, pois o carregador leva a bateria dos 0% aos 100% em cerca de 15 min.

Veredicto

O Xiaomi Watch 2 é um relógio elegante e bastante funcional. É leve, com uma construção resistente e não só possui várias funcionalidades interessantes, como também o desempenho necessário para suportá-las. Isto faz com que, através do preço a que se encontra, se torne num opção com excelente custo benefício.

No entanto, exatamente para ter um preço algo reduzido, a Xiaomi foi obrigada a não incluir algumas funcionalidades bastante interessantes presentes nos topos de gama do mercado como a capacidade de medir pressão arterial ou a tão útil tecnologia LTE e eSIM, que permite que o smartwatch funcione de forma independente do telemóvel. Se isso não for impedimento para si, talvez este seja o dispositivo.

O Xiaomi Watch 2 encontra-se disponível nas principais lojas por 149,99€

Xiaomi Watch 2