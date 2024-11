ChatGPT recebeu mais de 2 milhões de perguntas sobre as eleições dos EUA

A recente eleição dos EUA foi a primeira grande eleição em que os chatbots de IA desempenharam um papel significativo na informação dos eleitores. Pois bem, e parece que o ChatGPT recebeu mais de 2 milhões de perguntas de pessoas que precisavam de ajuda a decidir o seu voto.

Com milhões de utilizadores a recorrerem ao ChatGPT para obterem informações, a OpenAI considerou crucial estabelecer limites para a sua ferramenta de IA. No dia das eleições e no dia seguinte, o ChatGPT respondeu a mais de 2 milhões de perguntas relacionadas com as eleições, encorajando os utilizadores a consultarem agências de notícias de confiança para obterem informações fiáveis e atualizadas.

Este redirecionamento intencional teve como objetivo reforçar a importância do jornalismo profissional, especialmente para tópicos complexos e de grande importância como as eleições. A abordagem da OpenAI sublinha um compromisso para com a IA responsável.

Para além de promover os meios de comunicação social, o ChatGPT direcionou cerca de 1 milhão de utilizadores para o CanIVote.org, um site que ajuda os eleitores a navegar nas diretrizes de registo e voto. Curiosamente, a OpenAI também adotou uma postura conservadora ao rejeitar cerca de 250 mil pedidos para gerar imagens de candidatos às eleições, provavelmente para evitar potenciais desinformações ou preconceitos na geração de imagens.

Outra plataforma de IA, o Perplexity, um motor de pesquisa, também fez esforços para envolver os eleitores, criando um centro de informação eleitoral dedicado. Esta iniciativa atraiu cerca de 4 milhões de visualizações de páginas.

Mas afinal, estes números são modestos

Por exemplo, as propriedades digitais da CNN registaram uns impressionantes 67 milhões de visitantes únicos só no dia das eleições, ultrapassando largamente o tráfego de plataformas de IA como o ChatGPT e o Perplexity.

No entanto, embora os meios de comunicação tradicionais continuem a liderar em termos de números, o grande volume de pessoas que recorreram às plataformas de IA revela uma tendência interessante. Milhões de pessoas confiaram suficientemente nos chatbots para os consultar sobre as eleições.

As eleições deste ano apresentaram um resultado relativamente simples, com um mínimo de resultados contestados ou recontagens, o que permitiu às empresas de IA gerir o seu fluxo de informação sem grandes complicações. Mas se esta eleição tivesse sido mais controversa - como a de 2020 - a experiência poderia ter sido muito diferente.

