Sony revela o número de PlayStation 5 que vendeu até à data: impossível alcançar a PS4

A Sony anunciou recentemente que a PlayStation 5 (PS5) atingiu um total de vendas acumuladas de 65,5 milhões de unidades em todo o mundo. Este marco veio na divulgação do último relatório financeiro da empresa, que também revelou que vendeu 3,8 milhões de PS5 no seu segundo trimestre fiscal.

Em comparação com os números de vendas do ano passado, as últimas vendas trimestrais da Sony representam um declínio significativo. Durante o mesmo período do ano anterior, a Sony vendeu 4,9 milhões de unidades, o que significa que as vendas atuais caíram 22,5% em relação ao ano anterior.

A Sony apresentou recentemente a PlayStation 5 Pro a um preço premium de 800 euros, acrescentando-a à linha de produtos PS5, que já inclui o modelo original e uma versão "Slim". Os observadores da indústria estão a acompanhar de perto a forma como a nova PS5 Pro irá influenciar as vendas globais.

No entanto, vale a pena notar que a geração de consolas PS5 está apenas a meio do seu ciclo de vida, o que significa que ainda há muito tempo para crescer. Ainda assim, atingir o recorde de 117 milhões de unidades vendidas da PS4 parece cada vez mais improvável, exceto se houver um aumento inesperado.

Consolas da Sony têm mantido uma forte liderança sobre as da Microsoft

A Microsoft, principal concorrente da Sony no mercado das consolas, tem sido menos acessível no que diz respeito aos números de vendas recentes. No entanto, de acordo com uma estimativa da Aldora Intelligence, relatada pelo The Wall Street Journal, as consolas Xbox Series X|S da Microsoft atingiram aproximadamente 28,3 milhões de unidades vendidas até junho de 2024.

Isto coloca a PS5 da Sony a mais do dobro dos números de vendas da Microsoft, uma continuação do domínio registado com a PS4, que ultrapassou significativamente a Xbox One.

A PS4, por exemplo, atingiu 117 milhões de unidades, enquanto a Xbox One conseguiu uns respeitáveis, mas inferiores, 57,9 milhões. No entanto, nem sempre foi assim; na geração anterior, a PlayStation 3 e a Xbox 360 tiveram uma concorrência mais renhida, com vendas quase iguais, de 87,4 milhões e 84,9 milhões de unidades, respetivamente.

A Sony e a Microsoft, apesar de serem os dois principais intervenientes na indústria dos jogos, adotaram abordagens cada vez mais distintas nos últimos anos:

A Sony duplicou as vendas de consolas físicas, dando ênfase a experiências de jogo de elevado desempenho em hardware dedicado.

A Microsoft, embora não tenha abandonado a sua linha de hardware, mudou o foco para os jogos baseados na nuvem através do seu serviço de subscrição Game Pass.

Leia também: