Empresa alemã não vai incluir mais elétricos da Tesla na sua frota, porque Musk apoia Trump

As ações de Elon Musk impactam diretamente os negócios em que está envolvido, nomeadamente a Tesla, cujo mercado vê nos seus comentários uma fonte para oscilações. De tal forma que, após o empresário anunciar o apoio a Donald Trump, a fabricante perdeu um cliente, uma cadeia alemã de farmácias.

Embora tentem afastá-los e dissociá-los, a verdade é que Elon Musk tem, ainda, um impacto muito relevante na evolução da Tesla; por exemplo, no valor das ações da empresa, que oscilam sempre que o empresário faz um comentário que a envolve.

Apesar disso, Elon Musk não se contém, partilhando de forma constante as suas perspetivas, visões, opiniões... nomeadamente, em matéria de política, área para a qual tem reforçado as suas intervenções.

Recentemente, após um ataque de que Donald Trump foi alvo, o empresário anunciou publicamente que apoiaria o candidato republicano na corrida à Casa Branca. Mais tarde, este disse ser a favor dos carros elétricos, contrariando alegações anteriores, em jeito de agradecimento pelo apoio.

Agora, a cadeia alemã de farmácias Rossmann decidiu que não vai incluir mais veículos assinados pela Tesla na sua frota, justificando com o apoio que Elon Musk prometeu a Donald Trump.

Assim, esta junta-se à empresa de software SAP e à de aluguer de automóveis Sixt na decisão de não integrar veículos da Tesla nas suas frotas.

A Rossmann, que tem mais de 62.000 funcionários e mais de 4700 sucursais em toda a Europa, anunciou a decisão num comunicado em 6 de agosto.

A empresa partilhou que, embora continue a utilizar os carros da Tesla já existentes na sua frota para fins de sustentabilidade, irá recorrer a outras fabricantes e modelos para futuras encomendas de veículos. Atualmente, a Rossmann possui 34 unidades da Tesla na sua frota de 800 veículos, de acordo com um porta-voz, que revelou que a empresa compra cerca de 180 carros novos por ano.

Elon Musk não faz segredo do seu apoio a Donald Trump. Trump descreveu repetidamente a mudança climática como uma farsa. Esta atitude contrasta fortemente com a missão da Tesla de contribuir para a proteção do ambiente através da produção de automóveis elétricos.