OpenAI compra o domínio “chat.com” por mais de 15,5 milhões de dólares

A OpenAI adquiriu um dos domínios mais antigos da Internet, o "chat.com", tornando-o a nova via de acesso ao ChatGPT. Esta mudança foi anunciada pelo CEO da OpenAI, Sam Altman, no X. No entanto, a obtenção de um domínio tão importante não veio sem um preço elevado.

Registado em 1996, "chat.com" é um dos primeiros domínios da Internet

O seu nome curto e memorável fez dele uma das propriedades mais desejadas da Web, perfeitamente alinhado com as ferramentas de comunicação online, razão pela qual tem atraído um interesse significativo ao longo dos anos.

Antes da compra pela OpenAI, o domínio mudou de mãos em 2023, quando Dharmesh Shah, cofundador da HubSpot, o adquiriu por uns notáveis 15,5 milhões de dólares.

Esta transação posicionou o "chat.com" entre algumas das compras de domínios mais caras da história. Eis como se compara com outras vendas:

Voice.com: 30 milhões de dólares (2019)

360.com: 17 milhões de dólares (2015)

Chat.com: 15,5 milhões de dólares (2023)

NFTs.com: 15 milhões de dólares (2022)

Rocket.com: 14 milhões de dólares (2024)

Sex.com: 13 milhões de dólares (2010)

AI.com: 11 milhões de dólares (2023)

Tesla.com: 11 milhões de dólares (2014)

Hotels.com: 11 milhões de dólares (2001)

A aquisição da OpenAI ocorreu em março, pouco depois de Shah a ter comprado inicialmente. Embora não tenha revelado imediatamente o comprador, Shah confirmou que a venda rendeu mais do que o seu investimento original de 15.5 milhões de dólares. Assim que Sam Altman tornou pública a aquisição, Shah falou sobre todos os pormenores da transação.

Não se tratou de um negócio entre estranhos

Shah e Altman conheciam-se há mais de uma década, uma ligação anterior à própria OpenAI. Desde então, Shah partilhou que acreditava que o ChatGPT era a escolha ideal para o "chat.com".

Curiosamente, a venda não foi concluída em dinheiro. Embora o valor exato não tenha sido revelado, o preço final excedeu os 15,5 milhões de dólares, com uma grande parte do pagamento feita em ações da OpenAI em vez de dinheiro, o que indica uma aposta a longo prazo no crescimento da OpenAI.

