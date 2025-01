Fabricar iPhones na Índia pode ficar mais barato para a Apple

A China é hoje a "fábrica do iPhone". Contudo, devido a diversas movimentações políticas, os produtos americanos poderão ter de mudar de sítio de fabrico. A Índia pode ser o próximo país a acolher a produção de milhões de iPhones. E ainda ficará mais em conta para a Apple!

Produção de iPhones na Índia: Apple quer reduzir dependência da China

Fabricar iPhones na Índia é um elemento-chave nos esforços da Apple para diminuir a dependência da produção na China, e um novo relatório sugere que a empresa poderá reduzir os custos desse processo.

O governo indiano está a planear oferecer pelo menos 2,7 mil milhões de dólares (cerca de 2,6 mil milhões de euros) em incentivos à produção local, o que poderá reduzir as despesas de fabrico de iPhones no país.

A expansão da produção de iPhones na Índia

A necessidade de a Apple diversificar os seus centros de produção, diminuindo a dependência da China, tem sido evidente há vários anos. A pandemia reforçou os riscos de concentrar cerca de 80% da produção mundial de iPhones numa única fábrica.

A Índia tem sido há muito apontada como a segunda casa de produção para a Apple. Há relatórios ambiciosos que indicam que, até 2027, metade dos iPhones poderão ser fabricados na Índia, embora o progresso real tenha sido mais lento.

No entanto, houve avanços significativos no ano passado. Em abril, a Bloomberg relatou que cerca de um em cada sete iPhones já era fabricado na Índia. Contudo, a produção de modelos topo de gama ficava atrás devido aos processos avançados de fabrico necessários. Isso mudou com o lançamento do iPhone 16, cuja produção na Índia começou poucas semanas após o lançamento global.

Novos incentivos do governo

O governo indiano tem incentivado a produção local de smartphones através de subsídios fiscais e reduções nas tarifas de importação de componentes. A Bloomberg relata que estas iniciativas estão prestes a ser reforçadas.

O governo está a considerar novos subsídios para fabricantes de componentes eletrónicos e cortes nas tarifas de importação, visando impulsionar a produção local, especialmente de smartphones de empresas como a Apple. O Ministério da Eletrónica e Tecnologia da Informação propôs conceder pelo menos 230 mil milhões de rupias (cerca de 2,7 mil milhões de dólares) em apoio aos fabricantes de componentes como baterias e câmaras, segundo fontes anónimas. O Ministério também recomendou reduzir tarifas sobre alguns componentes eletrónicos, uma reivindicação da indústria que ajudará a baixar os custos de produção.

Espera-se que uma decisão seja anunciada no orçamento do próximo mês.

Olhar para o futuro

Portanto, a Apple planeia iniciar a produção do iPhone 17 simultaneamente na China e na Índia, marcando mais um passo na sua estratégia de diversificação global.

Esta decisão oferece várias vantagens estratégicas e financeiras:

Redução de custos : Mão de obra mais barata: Os custos de mão de obra na Índia são significativamente mais baixos do que em países como os EUA ou a China. Redução de tarifas de importação: Ao produzir localmente, a Apple evita os altos impostos de importação que o governo indiano impõe sobre produtos fabricados no exterior.

: Diversificação da cadeia de produção : Menor dependência da China: A Apple está a diversificar a sua cadeia de fornecimento para reduzir a dependência da China, especialmente em meio a tensões comerciais entre os EUA e a China. Mitigação de riscos: Descentralizar a produção permite maior resiliência contra interrupções, como pandemias ou conflitos geopolíticos.

: Expansão no mercado indiano : Acesso ao mercado local: Fabricar no país ajuda a Apple a competir melhor no mercado indiano, oferecendo preços mais competitivos. Apoio do governo indiano: A Índia incentiva a produção local com iniciativas como o programa “Make in India”, que oferece benefícios fiscais e apoio às empresas que investem na indústria local.

: Crescimento da base de consumidores : Potencial de mercado: A Índia tem uma enorme população jovem e crescente classe média, tornando-se um dos mercados de smartphones de maior crescimento no mundo. Adaptação às preferências locais: Fabricar localmente pode permitir a Apple ajustar os produtos para atender melhor às necessidades e preferências dos consumidores indianos.

: Melhoria da Imagem da Marca : Ligação ao mercado local: A produção doméstica fortalece a perceção da Apple como uma marca comprometida com o crescimento económico da Índia. Sustentabilidade: Fabricar mais perto do mercado-alvo reduz a pegada de carbono associada ao transporte de produtos.

: Incentivos Governamentais : O governo indiano oferece incentivos financeiros para empresas que investem em produção local, como subsídios e isenções fiscais.

:

Com estas vantagens, a produção de iPhones na Índia não só ajuda a Apple a reduzir custos e mitigar riscos, mas também a consolidar a sua presença num dos mercados mais promissores do mundo.