The Frame Pro: novo quadro da Samsung é uma televisão muito mais potente

A televisão é um empecilho para muitas pessoas, que veem nesta alternativa da Samsung a resolução de um problema visual. De facto, a The Frame da empresa sul-coreana adorna a parede ou o móvel da divisão onde se insere, sem nunca ser apenas um bloco preto. Depois de um quadro competente, a sua versão Pro é, agora, uma televisão muito mais potente.

A Samsung criou uma televisão que não estraga as divisões, visualmente, assumindo um papel decorativo, com a pintura que o utilizador quiser.

De facto, esta ideia da Samsung resolve o problema daqueles que não gostam de ver a televisão desligada na divisão onde a instalam: quando desligada, a The Frame passa, de forma competente, por uma peça de arte.

Apesar de ser já uma boa televisão-quadro, a Samsung quer torná-la melhor, tendo aprimorado a vertente de televisor em dois aspetos importantes.

Em primeiro lugar, a Samsung está a adotar o Mini LED, que a empresa diz que dará à The Frame Pro um maior contraste, brilho e níveis de preto.

Normalmente, os televisores Mini LED contêm uma série de pequenas zonas de escurecimento por trás do ecrã. Isto permite-lhes ser muito mais precisos na iluminação apenas das secções do ecrã que precisam, preservando os níveis de preto e os detalhes das sombras noutros locais.

Por sua vez, a The Frame Pro terá Mini LED ao longo da parte inferior do ecrã, produzindo algum nível de escurecimento local.

Além disso, a Samsung aumenta, nesta The Frame Pro, a taxa de atualização máxima de 120 Hz para 144 Hz, de modo que os jogadores de PC possam obter imagens ainda mais suaves do que antes.

Em segundo lugar, a The Frame Pro não terá um fio fino entre ela e a breakout box da Samsung, que aloja todas as entradas HDMI e outros componentes do televisor: essa ligação passou a ser totalmente sem fios.

Desta forma, a Samsung assegura um espaço visualmente mais limpo, pelo que o utilizador só precisará de esconder o cabo de alimentação do ecrã.

Tal como os modelos mais recentes, o ecrã da The Frame Pro tem um acabamento mate, conferindo à imagem um aspeto mais autêntico.