iOS 18.2.1 já está disponível para os utilizadores do iPhone

A Apple lançou hoje o iOS 18.2.1 para os utilizadores do iPhone. A atualização chega pouco menos de um mês após o lançamento do iOS 18.2 com novos recursos do Apple Intelligence. Nesta versão, a Apple terá reforçado a segurança.

O que há de novo no iOS 18.2.1

Se o seu iPhone tem o iOS 18, então saiba que há uma versão nova que deve instalar. A Apple acaba de lançar o iOS 18.2.1. Esta versão, como habitual, pode ser descarregada e instalada em Definições > Geral > Atualização de software.

Conforme podemos ver no site developers.apple.com, a nova versão vem com o número de compilação 2A3798. A par deste lançamento, também foi lançada a versão iPadOS 18.2.1 para os utilizadores do iPad. Nenhuma atualização está disponível para o Apple Watch, Mac, Apple TV, Vision Pro ou HomePod.

As notas de lançamento da Apple são curtas e secas:

Esta atualização fornece correções de erros importantes e é recomendada a todos os utilizadores.

Portanto, não há nenhuma palavra sobre o que exatamente a Apple abordou com o lançamento do iOS 18.2.1 para utilizadores do iPhone. As notas de lançamento, no entanto, deixam claro que não devemos esperar nenhum novo recurso importante.

Enquanto isso, a Apple continua a testar o iOS 18.3 em beta.

Conforme demos conta, a empresa lançou a primeiro beta em dezembro e esperamos um novo beta já nesta semana, com um lançamento para todos no final do mês.