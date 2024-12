iOS 18.3: Novas funcionalidades, data de lançamento e muito mais

A Apple esta semana lançou a primeira versão beta do iOS 18.3. Será esta a versão que trará ao iPhone dos utilizadores da UE a tecnologia IA da Apple Intelligence? Nesta primeira amostra, haverá algo de novo?

A Apple iniciou oficialmente os testes beta do iOS 18.3. A atualização vem com pequenas alterações para os utilizadores do iPhone.

Data de lançamento do iOS 18.3

A Apple lançou a primeira beta do iOS 18.3 para programadores no passado dia 16 de dezembro. Com base nos anos anteriores, o iOS 18.3 provavelmente será lançado para o público em geral no final de janeiro.

O que há de novo no iOS 18.3?

Enquanto o iOS 18.1 e o iOS 18.2 estavam repletos de novos recursos do Apple Intelligence e outras atualizações importantes para os utilizadores do iPhone, o iOS 18.3 parece estar a preparar uma atualização menor.

Suporte para aspirador robô

Com base em alterações de código, o iOS 18.3 adiciona suporte para aspiradores de pó robóticos na app Casa.

Isto permitirá que os utilizadores adicionem os seus aspiradores inteligentes ao HomeKit e os controlem com a Siri, automação e muito mais.

Eis o que significa o suporte da aplicação Casa para aspiradores robots, retirado do site da Apple:

A aplicação Casa suporta agora a funcionalidade principal dos aspiradores robots, como o controlo da potência, o modo de limpeza, a aspiração, a esfregona e o estado da carga. Também podem participar em automatizações e cenários e responder a pedidos da Siri. Assim, pode adicioná-los às suas rotinas de limpeza - ou dizer à Siri para fazer uma limpeza pontual na sala de estar.

Apesar de no site dizer que ficará disponível este ano, possivelmente esta opção irá saltar para o final de janeiro.

Correções de erros

De acordo com as notas de lançamento da Apple, o iOS 18.3 corrige dois erros do Apple Intelligence:

Corrigido: Um Genmoji personalizado pode não ser gerado sem selecionar primeiro uma pessoa diferente.

Corrigido: Para aplicações de terceiros que adotem a API de Ferramentas de Escrita no iOS, se a primeira resposta não for um UIView, não será possível utilizar a experiência em linha completa.

Estas opções ainda não estão disponíveis em Portugal. A dúvida é se a esta altura, da versão final, já teremos o OK para instalar com todos os recursos.

É certamente possível que a Apple adicione mais recursos ao iOS 18.3 à medida que o processo de teste beta continua. A nossa expetativa atual, no entanto, é que os próximos recursos importantes do Apple Intelligence não sejam lançados até o iOS 18.4.