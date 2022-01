Chegou o iOS 15.3 para os utilizadores do iPhone. O que há de novo?

Depois da Apple ter lançado na semana passado a versão RC para os programadores, hoje o iOS 15.3 para todos os utilizadores.

Esta nova versão tem como missão corrigir alguns bugs, trazer mais desempenho ao sistema operativo e aprimoramentos de segurança. Além disso, a empresa lançou também o iPadOS 15.3 para o iPad, e o watchOS 8.4 para está sendo lançado para o Apple Watch.

Instale já o iOS 15.3

Depois de apenas duas betas para programadores e utilizadores beta públicos, e depois de na semana passada o iOS 15.3 RC ter sido entregue aos programadores, chega-nos agora a versão para o público em geral.

Conforme podemos ler na informação da Apple, o iOS 15.3 inclui correções de erros e atualizações de segurança para o iPhone, e é recomendado a todos os utilizadores.

Bom, assim parece efetivamente não ter sido incluído qualquer novo recurso ou melhoramento importante. Nem mesmo o tão esperado recurso Controlo Universal.

Com as atualizações de software para iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, entre outros, chegaram várias correções para certos problemas de segurança reportado anteriormente e que já ficam assim corrigidos. O iOS 15.3 corrige especificamente 10 bugs de segurança notáveis, desde o problema com a fuga de informação que existia no Safari até uma falha que pode conceder privilégios de root a aplicações maliciosas, além de outras igualmente importantes.

Conforme foi anteriormente referido, a falha de navegação na Web e de ID da conta do Google estava a ser corrigida já pela Apple, pois chegou com as versões RC do iOS 15.3 e macOS 12.2. No entanto, a Apple agora detalhou a lista completa de patches de segurança com a documentação exibida para iOS 15.3, watchOS 8.4, etc.