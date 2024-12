SpaceX: Elon Musk não tem acesso aos principais segredos governamentais

É o fundador e líder da empresa, mas a verdade é que Elon Musk não acede aos principais segredos dos contratos da SpaceX com o governo norte-americano. O cenário até pode mudar, agora que trabalha diretamente com Donald Trump, mas há razões para a atual situação.

Elon Musk "não é de confiança"?

Elon Musk, fundador da SpaceX e colaborador próximo de Donald Trump, o presidente eleito dos Estados Unidos da América, não tem acesso direto aos principais segredos governamentais relacionados com os projetos da SpaceX, revelou o Wall Street Journal.

Esta situação deve-se às rigorosas políticas de segurança dos Estados Unidos, especialmente quando estão em causa contratos militares e missões sensíveis que envolvem segurança nacional. E os advogados da empresa apoiam esta medida, até para evitar qualquer dissabor mais grave à empresa.

A SpaceX, fundada em 2002 por Elon Musk, revolucionou a indústria espacial ao introduzir inovações como os foguetões reutilizáveis. A empresa tem contratos valiosos com a NASA e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que incluem lançamentos de satélites secretos, missões militares e outros projetos confidenciais.

Estes contratos exigem níveis extremos de segurança e confidencialidade, uma vez que muitas missões lidam com tecnologia de ponta que, se comprometida, poderia pôr em risco a segurança nacional. Assim, apenas pessoas com as autorizações de segurança necessárias, conhecidas como security clearances, podem aceder a informação classificada.

Falta a “Security Clearance”

Embora Musk seja o líder da SpaceX, a verdade é quem, de momento, não possui a necessária autorização de segurança para aceder aos detalhes mais sensíveis das operações da empresa, o que está alinhado com as políticas rigorosas do governo norte-americano.

E há uma série de questões que têm sido levantadas e que levam as autoridades americanas a não quererem que o também líder da Tesla saiba demasiado. E quais são alguns dos problemas levantados?

Começa logo pela questão da cidadania. Musk nasceu na África do Sul e só se tornou cidadão norte-americano em 2002. Para obter acesso a informações secretas, é necessário um histórico completo e extensas verificações de segurança. A origem estrangeira complica a obtenção de uma autorização de alto nível.

Depois há o já célebre (para o bem e para o mal) comportamento público e nas redes sociais. Elon Musk é conhecido por ser imprevisível e pelas declarações controversas nas redes sociais. A utilização frequente da rede social X e as suas interações públicas levantaram preocupações sobre a capacidade que terá em manter informações confidenciais seguras.

Existe também uma questão prática: como CEO de várias empresas, incluindo a Tesla, a SpaceX e a X, Musk está envolvido em múltiplos setores, desde tecnologia a transporte.

Ora, as autoridades norte-americanas tendem a limitar o acesso a segredos governamentais a pessoas que se concentram exclusivamente em áreas específicas, especialmente quando a informação envolve tecnologias militares sensíveis.

Como garante a SpaceX a segurança?

A SpaceX possui equipas de funcionários com as devidas autorizações de segurança para trabalhar em projetos governamentais. A empresa opera sob um rigoroso regime de compliance, que garante que todas as normas de segurança sejam cumpridas.

Os lançamentos confidenciais, como os de satélites espiões para o Departamento de Defesa ou as missões sob contratos governamentais, são conduzidos por equipas altamente qualificadas e autorizadas. Estas equipas são supervisionadas por agentes do governo para assegurar que nenhuma informação sensível é comprometida.

Assim, a ausência de autorização de segurança de Elon Musk é, basicamente, o reflexo das políticas rigorosas dos Estados Unidos da América no que diz respeito à proteção da segurança nacional. Mas independentemente dessas restrições, a SpaceX continua a ser um pilar fundamental para o avanço da exploração espacial e a segurança dos EUA, provando que o sucesso de uma empresa não depende exclusivamente do seu fundador, mas sim de uma estrutura sólida e regulada.