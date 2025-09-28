TCL lança relógio para crianças com GPS e câmara por 159,99€

A TCL acaba de anunciar o lançamento europeu do MOVETIME MT48 Kids Watch, o novo smartwatch pensado para oferecer às crianças independência e diversão, e aos pais segurança e tranquilidade.

Relógio da TCL tem função de alerta SOS

Este novo smartwatch permite que crianças e pais se mantenham em contacto através de chamadas e mensagens 4G, enquanto oferece aos pais localização GPS precisa e uma função de alerta SOS. Com design resistente à água e bateria de longa duração, o dispositivo oferece às crianças independência e criatividade, garantindo às famílias um equilíbrio entre liberdade e segurança.

O TCL MOVETIME MT48 Kids Watch surge como solução intermédia: mantém as crianças ligadas através de videochamadas, mensagens de voz e chats em grupo, mas apenas com contactos aprovados pelos pais. Assim, os mais novos podem comunicar com família e amigos sem exposição a lojas de aplicações, navegadores ou redes sociais.

A bateria de 900 mAh garante até dois dias e meio de utilização ativa, reduzindo a necessidade de carregamentos frequentes.

Para ajudar na concentração, o School Mode silencia funções não essenciais durante o horário escolar. Os pais podem ainda configurar lembretes e zonas seguras, incentivando rotinas e responsabilidade. Para as crianças, a experiência é divertida e criativa, com mostradores personalizáveis, contador de passos e um Kids-Safe AI Image Creator, que estimula a imaginação de forma segura.

O MOVETIME MT48 estará disponível em Portugal no final do ano corrente, com um PVP recomendado de 159,99€.