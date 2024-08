Temperatura da água do mar no Algarve acima da média dos últimos 10 anos

Estamos em pleno verão e tem havido dias de muito calor. O sistema europeu de monitorização Copernicus tem dado indicadores que 2024 pode ser mesmo o ano mais quente até agora registado. A Marinha Portuguesa revelou também recentemente que a temperatura da água do mar no Algarve está acima da média dos últimos 10 anos.

Temperatura da água em Faro atingiu um máximo de 25.1°C

A Marinha, através da rede de boias do sistema integrado de monitorização ambiental do Instituto Hidrográfico (MONIZEE), registou, nos últimos dias, um aumento significativo da temperatura da superfície do mar no Algarve, com Faro a atingir um máximo de 25.1°C.

​No entanto, o máximo histórico para os últimos 10 anos ainda não foi superado, mantendo-se o recorde para a boia de Faro Costeira (CSA82/D) de 26.5°C atingido a 28 de julho de 2016 e para a boia de Faro Oceânica (CSA81) de 26.3°C atingido a 6 de setembro de 2021.

Acompanhe a evolução da temperatura da superfície do mar aqui.