Ethiack: startup portuguesa de “hacker éticos” fecha ronda de 4 milhões de euros

A startup de Coimbra de "hackers éticos" portugueses especializados em cibersegurança lançou no mercado mundial uma plataforma inovadora para testes contínuos de cibersegurança, que permite às empresas identificar vulnerabilidades nos seus ativos digitais, concluiu uma ronda de seed capital de 4 milhões de euros.

ETHIACK já testou mais de 150 mil ativos digitais

Em dois anos, a ETHIACK alcançou o número mágico do milhão de euros de faturação, através de uma carteira com mais de 50 clientes, em 9 países, e uma equipa com 10 pessoas. Além disso, já foi distinguida como WebSummit's Most Promising Startup, WSA in 2023, recebeu o Prémio Nacional de Inovação de Portugal e foi selecionada para o Google for Startups Growth Academy: AI for Cybersecurity, por oferecer uma plataforma baseada em IA.

André Baptista, CTO e co-fundador da ETHIACK, conquistou este ano, pela segunda vez, o título de Hacker Mais Valioso e faz agora parte do grupo restrito de 5 hackers no mundo que se orgulham de ter conquistado este título duas vezes. A primeira foi em 2018 e, na altura, valeu-lhe o título de “Cristiano Ronaldo da cibersegurança.

No seu curto percurso, a ETHIACK já testou mais de 150 mil ativos digitais e, só no último ano, cerca de 20% das vulnerabilidades foram detetadas em ativos críticos de elevada importância, sendo que metade destas foram consideradas muito impactantes para os negócios.

A solução inovadora da ETHIACK combina testes manuais realizados por uma equipa com mais de 50 Hackers Éticos de elite mundial, com Automação e Inteligência Artificial para fazer testes de segurança ofensivos contínuos, precisos e impactantes para identificar vulnerabilidades em tempo real bem como para emitir relatórios de conformidade com as novas regulamentações de cibersegurança europeias e internacionais, nomeadamente, CRA, DORA, NIS2.

Com a ronda de capital agora anunciada, a ETHIACK vai lançar a próxima geração de tecnologia de Pentesting Contínuo Automático, através AI-Powered Hackbots altamente eficazes a detetar e reportar vulnerabilidades críticas, 24 horas por dia, 7 dias por semana, que serão capazes de entender as superfícies de ataque e a forma como os ativos estão relacionados entre si, bem como explorar vetores de ataque complexos. Na prática, trata-se de uma tecnologia que simula a abordagem de um Hacker Ético que testará os ativos digitais, capazes de proteger a Internet em escala. Estes AI-Powered Hackbots são o resultado de um trabalho intenso de I&D que a ETHIACK tem vindo a desenvolver e que será lançado em breve. A ETHIACK vai, também, acelerar a sua expansão para novos mercados, começando pelo Reino Unido e Europa, mas com olhos nos EUA e no Médio Oriente.

Jorge Monteiro, CEO da ETHIACK, sublinha a “importância destes parceiros que, com a sua experiência, nos vão ajudar a crescer e a ultrapassar os desafios de crescimento e de internacionalização.