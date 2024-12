Lamborghini adia lançamento do 1.º elétrico para 2029 porque mercado não está pronto

As grandes marcas automóvel estão a apostar de forma única nos elétricos, com propostas de sucesso. Com metas muito definidas para o futuro, começa a ser o momento de marcas de topo fazerem também esta aposta no mercado. A Lamborghini, que tinha planos definidos, resolveu agora adiar o seu primeiro carro elétrico para 2029.

Lamborghini adia lançamento do 1.º elétrico

Os planos da Lamborghini para o seu primeiro carro elétrico acabaram de sofrer uma breve pausa, mas não se preocupe, ainda não é altura de começar a duvidar da marca. O Lanzador, um concept EV revelado em meados de 2023, estava originalmente programado para entrar em produção em 2028. Agora, a fabricante automóvel italiana adiou este calendário para 2029, segundo os últimos dados.

Em novembro, o CEO Stephan Winkelmann deixou claro que a Lamborghini joga o jogo longo. Garantia que tinham emos tempo suficiente para decidir se precisavam de acelerar ou atrasar a introdução dos carros elétricos. Não tinham planos para atrasar e ta sua ideia era ter o primeiro carro elétrico até ao final da década. Pretendiam continuar a promover essa ideia e criar um quarto modelo.

Embora a concorrente Ferrari pretenda lançar o seu primeiro elétrico já em 2025, quatro anos antes da Lamborghini, Winkelmann não está preocupado. Segundo a Reuters, o CEO da Lamborghini afirmou que a marca não entende que 2029 seja tarde para lançar um carro elétrico. Além disso, a marca não acredita que, no seu segmento, o mercado esteja pronto em 2025 ou 2026.

Carro chega em 2029 porque mercado não está pronto

Assim, tecnicamente, a marca ainda pode cumprir as previsões de Winklemann de “nesta década”, mesmo que o carro seja lançado um ano depois do originalmente planeado. De qualquer forma, é compreensível que a Lamborghini queira ter muito cuidado sobre como (e quando) lança um produto tão importante.

Vários elétricos focados no desempenho estão no mercado e podem superar o novo híbrido Temerario. No entanto, a Lamborghini precisará de fazer mais do que apenas construir um crossover elétrico rápido em linha reta para corresponder às expectativas dos seus clientes. Além disso, enfrenta regulamentos que podem acelerar ou abrandar a necessidade de um carro elétrico na sua linha.

Segundo o CEO da Lamborghini, a marca acredita que esta é a forma certa de enfrentar o futuro. Existem discussões em torno dos combustíveis sintéticos e esta é uma oportunidade que a marca deve aproveitar para o desportivo que pretendem criar. Dado o seu historial, a Lamborghini deve focar-se e apostar na sua proposta futura para acertar à primeira.