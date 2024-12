Instagram traz uma novidade às mensagens que todos vão querer usar

Ainda que tenha começado por ser apenas uma rede social para partilha de imagens, o Instagram tem evoluído de forma muito diferente do esperado. Cresceu, ganhou novas funcionalidades e hoje é uma das principais propostas. A mais recente novidade vem automatizar uma das suas últimas capacidades. Falamos das mensagens e da possibilidade destas serem agendadas.

O Instagram, uma das maiores redes sociais da Internet, com milhares de milhões de utilizadores, continua a receber novas funcionalidades. Foi revelado agora que a empresa, que recentemente distribuiu atualizações para canais de transmissão, está agora a trabalhar na funcionalidade Agendamento de Mensagens.

Como sabe, o Instagram permite atualmente agendar histórias e publicações. Esta funcionalidade, que é especialmente útil para os criadores de conteúdo, está agora a expandir-se para o lado das mensagens. Com o novo desenvolvimento, os utilizadores poderão programar o envio das suas mensagens numa data e hora da sua preferência.

Segundo a informação veiculada, esta funcionalidade está a ser testada com utilizadores Android. Atualmente, não é claro quando estará disponível para todos. Embora as estimativas apontem para as próximas semanas, parece não haver nada a fazer senão esperar.

Esta funcionalidade tornará muito mais fácil a comunicação com pessoas que vivem em fusos horários diferentes. Por exemplo, pode enviar uma mensagem de parabéns a um amigo que vive noutro país no seu aniversário, ou pode enviar uma informação importante aos seus parceiros de negócios sem pensar na diferença horária.

Esta inovação, que também oferecerá uma grande vantagem para as marcas, permitirá um planeamento mais estratégico nos anúncios de campanhas e na comunicação aos clientes. Assim, deverá ser possível escrever, preparar e agendar o que se pretende partilhar com toda a antecipação necessária.

A Meta mostra novamente que as suas redes e serviços são constantemente preparados para dar ainda mais aos utilizadores. Ainda que possa parecer uma novidade mínima, é certo que será usada por muitos para assim melhorarem a comunicação com os seus contactos.