Utilizadores dizem ter começado a seguir Trump e Vance nas redes sociais sem quererem. Calma!

Alguns utilizadores reclamaram ter começado a seguir, sem quererem, as contas de Donald Trump e JD Vance nas redes sociais. Se aconteceu consigo, tenha calma, pois não é resultado de uma aliança entre o novo Governo dos Estados Unidos e os líderes das empresas tecnológicas. A justificação é muito simples.

Alguns utilizadores do Facebook e Instagram, dentro e fora dos Estados Unidos, relataram ter ficado surpreendidos quando repararam que, após a tomada de posse de Donald Trump, começaram a seguir o novo Presidente dos Estados Unidos, bem como JD Vance, nas redes sociais.

Por via das suas plataformas, o porta-voz da Meta, Andy Stone, acalmou os utilizadores enfurecidos, explicando que as contas oficiais do POTUS (sigla em inglês para Presidente dos Estados Unidos) e da Casa Branca são geridas por esta última e "mudam quando o ocupante da Casa Branca muda".

Segundo a Associated Press, o mesmo acontece com as contas nas redes sociais do vice-presidente e da primeira-dama dos Estados Unidos.

A informação foi dada por Andy Stone, em resposta a uma publicação que diz que "os utilizadores têm reportado que o Facebook está a forçá-los a seguirem Donald Trump".

Mais do que isso, a mesma publicação acusa que "a sua última medida cheira a desespero [...] é uma violação flagrante da autonomia do utilizador".

A cedência de Zuckerberg ao poder político mina a própria essência da liberdade de escolha nas redes sociais.

Apesar do desagrado, importa esclarecer que as contas do Facebook e do Instagram da administração anterior são arquivadas, após a tomada de posse do novo Presidente, assim como as publicações. Por sua vez, os seguidores são preservados, sendo transferidos para as novas contas oficiais.

Segundo o jornal Público, o arquivo é gerido pela Direcção Nacional de Arquivos e Registos (em inglês, NARA). Para consultá-lo, é preciso saber os nomes com que as contas ficaram arquivadas: @potus46archive, @flotus46archive, @vp46archive e @secondgentleman46archive. Pode, também, continuar a seguir o ex-Presidente, @joebiden, e a vice-presidente, @kamalaharris.