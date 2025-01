Xiaomi ao rubro: primeiro carro elétrico ultrapassou o Tesla Model 3 na China

Apesar do sucesso no mundo tecnológico, o caminho da Xiaomi na indústria automóvel está apenas a começar. No entanto, com um modelo no mercado há cerca de um ano e outros a serem planeados, a marca conseguiu ultrapassar a Tesla, no mês de dezembro, na China.

Em dezembro do ano passado, a Xiaomi vendeu mais unidades do seu SU7 do que a Tesla do seu Model 3, no mercado chinês. Este é um sinal claro da positiva aceitação que o novo modelo está a reunir entre o público.

A gigante tecnológica iniciou as entregas do seu primeiro carro elétrico, o SU7, em abril do ano passado, e o sucesso foi imediato. Ao longo de 2024, o SU7 atraiu muitos clientes, na China, tendo a Xiaomi ultrapassado o valor de entrega de 130 mil unidades, em novembro.

Após alguns meses à venda, o modelo recém-chegado conseguiu bater o muito popular Tesla Model 3 quatro vezes, a última das quais em dezembro.

O fundador, presidente e diretor-executivo da Xiaomi, Lei Jun, não deixou o momento passar em branco. Na rede social Weibo, partilhou um ranking de carros elétricos, excluindo os SUV, no qual se pode ver que:

O Model 3 ficou em quinto lugar, com um total de 21.046 unidades entregues;

E o SU7 ficou na quarta posição, com 25.815 unidades.

Acima dele ficou o BYD Seagull (48.754 unidades), o Hongguang Mini EV (37.747 unidades) e o Wuling Binguo (30.757 unidades).

Considerando que os três modelos são pequenos hatchbacks, o elétrico da Xiaomi foi o sedã elétrico mais popular no mercado chinês, no final do ano passado.

Com um catálogo ainda muito curto, a linha da (agora, também) fabricante será expandida com a chegada do YU7, um SUV intimamente relacionado com o SU7.

