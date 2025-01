Governo de Portugal lançou a sua conta oficial no TikTok, @gov_pt

Tal como tínhamos informado, o Governo de Portugal lança a sua conta oficial no TikTok, @gov_pt, como parte de uma estratégia de modernização da comunicação governamental. Este novo canal visa reforçar a proximidade com os jovens, promovendo o diálogo e a transparência através de conteúdos adaptados às plataformas digitais.

TikTok ajudará a chegar informação aos jovens...

Com temas prioritários e que interessam aos jovens como habitação jovem, emprego, educação e saúde mental, a conta pretende demonstrar como as políticas públicas impactam o quotidiano. Além disso, oferecerá uma perspetiva dos bastidores da governação e do processo de tomada de decisões, desmistificando o funcionamento das instituições públicas.

Os conteúdos serão informais e informativos, permitindo descomplicar temas complexos e promover o interesse pela participação cívica. A iniciativa reflete o compromisso do Executivo em promover uma comunicação rigorosa, transparente e credível, utilizando ferramentas modernas para combater a desinformação e criar um ambiente digital mais positivo.

A presença no TikTok também visa responder às preocupações sobre os efeitos das redes sociais, oferecendo conteúdos educativos e informativos que capacitem os jovens a identificar fontes confiáveis de informação e a envolverem-se de forma construtiva nos desafios coletivos.

