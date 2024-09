Google parece estar com sorte! SearchGPT da OpenAI ainda está longe de ser alternativa

O universo das pesquisas na Internet é dominado pela Google e pelo seu motor de pesquisa. Este cenário é assim há muitos anos e poderá não mudar no futuro. Ainda assim, as alternativas vão surgindo e a OpenAI quis seguir esse caminho. O SearchGPT já está a ser testado, mas parece que esta ainda longe de ter a qualidade para ser uma alternativa à Google.

Embora se preveja que os motores de pesquisa artificiais movidos a IA deixem a sua marca na nova era, é também uma questão de curiosidade o quão rápidos são os desenvolvimentos. Também interessa saber se os nossos hábitos de pesquisa irão mudar. Neste sentido, o SearchGPT não está muito pronto para substitua o Google por enquanto.

O SearchGPT, introduzido com grande expectativa pela OpenAI, foi lançado como uma inovação. Deverá mudar fundamentalmente o funcionamento dos motores de pesquisa no mundo digital. No entanto, em pouco tempo, as introduções que surpreenderam os utilizadores deram lugar à deceção.

Este motor de pesquisa de nova geração, apoiado pela inteligência artificial, continua a desiludir em vários testes, não cumprindo as expectativas. O SearchGPT, que deverá agitar o trono de pesquisa digital do Google, não parece muito estável agora.

De acordo com um novo artigo do Washington Post, o SearchGPT ainda não se pegou no que diz respeito à precisão. Numa altura em que a Google desenvolve rapidamente as suas próprias ferramentas de pesquisa alimentadas por AI, o SearchGPT da OpenAI não funciona também.

Os problemas fundamentais são claros. O SearchGPT tem como objetivo fornecer respostas mais rápidas e precisas, combinando os modelos de IA do OpenAI com dados web em tempo real. Em vez dos links tradicionais do Google para as suas consultas, os utilizadores obtêm um resumo das informações que solicitaram. Mas estes resumos são muitas vezes imprecisos.

Por exemplo, a afirmação do SearchGPT de que o CEO da OpenAI, Sam Altman, falará numa conferência tecnológica que não participará é um dos exemplos mais óbvios do sistema ser propenso a ideias não convencionais. Em suma, não existe uma diferença fundamental entre a probabilidade do ChatGPT de cometer um erro e a probabilidade de SearchGPT de cometer um erro.