Com prisão de Pavel Durov, Telegram cede e aumenta moderação e traz mais novidades

Após a detenção em França, no mês passado, Pavel Durov anunciou algumas grandes mudanças que chegam ao Telegrama. A plataforma lançou outra das suas atualizações regulares com novas funcionalidades e melhorias. Na mais importante, Pavel Durov anunciou mudanças na sua abordagem à moderação.

Com prisão de Pavel Durov, Telegram cede

Numa publicação no X, Pavel Durov revelou que o objetivo da plataforma é agora “transformar a moderação no Telegrama a partir de uma área de crítica em um de louvor”. A abordagem controversa da moderação de conteúdos do Telegram causou muitos problemas à plataforma, como se tem visto.

Pavel Durov revelou que "embora 99,999% dos utilizadores do Telegrama não tenham nada a ver com o crime, os 0,001% envolvidos nas atividades ilícitas criam uma má imagem para toda a plataforma, colocando em risco os interesses dos nossos quase biliões de utilizadores".

Comprometeu-se por isso a criar mecanismos mais acessíveis e a aumentar a possibilidade de a moderação controlar o que é partilhado. Nas suas palavras, revelou que "é por isso que este ano estamos empenhados em transformar a moderação no Telegrama de uma área de crítica em elogios".

Aumenta moderação e traz mais novidades

Para além de prometer alterar a moderação do conteúdo no Telegram funciona, a Durov anunciou que algumas características estão agora a eliminar. A funcionalidade "People Nearby" é agora substituída por "Business Nearby", o que deve ajudar os utilizadores a encontrar negócios legítimos e verificados na sua área.

Finalmente, Pavel Durov anunciou que o Telegram tem agora mais de 10 milhões de assinantes que pagam o Telegrama Premium. Este oferece recursos premium adicionais, como uma experiência sem anúncios, histórias de telegrama, uploads de ficheiros maiores, transcrição de mensagens de voz, emojis de animação, negócios de telegrama e muito mais.

Estas mudanças eram já pedidas já algum tempo, em especial pelas entidades reguladoras. Com a prisão do seu CEO, o Telegram acabou por ter de as implementar, ainda que compulsivamente. As declarações de Pavel Durov têm sido críticas e mostram que pretendia que o seu serviço se mantivesse nos moldes que tinha antes.