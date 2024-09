Meta enviará mensagens do Messenger e WhatsApp para outras apps e já se sabe como

A Meta finalmente revelou mais informação sobre como vão ser os seus planos para conversas de terceiros no WhatsApp e Messenger. Esta mudança, que vem para os utilizadores da União Europeia, apresenta novas opções para colocar as mensagens Messenger e WhatsApp na mesma caixa de entrada que as conversas de terceiros ou mantê-las separadas.

A dona do Facebook está também a construir novas notificações no Messenger e no WhatsApp, o que permitirá aos utilizadores saber quando podem ligar os chats de aplicações recém-suportadas. A Meta diz que “foram além das características ‘básicas’ necessárias para mensagens interoperáveis”.

Assim, quer criar uma proposta que será interessante para os utilizadores, neste novo cenário que acaba por se lhe ser imposto na União Europeia. Acabará por oferecer características de mensagens ricas, como reações, respostas diretas, indicadores de digitação e recibos de leitura.

Também começará a incluir a opção de criar grupos com outras pessoas em conversas de terceiros no próximo ano. O plano de interoperabilidade da Meta vai para além das mensagens e a empresa afirma que irá lançar apoio para vídeos de terceiros e chamadas de voz em 2027.

A Meta tem trabalhado para trazer as conversas de terceiros para o WhatsApp e Messenger para os utilizadores da União Europeia há algum tempo. A empresa é considerada um “gatekeeper digital” ao abrigo da Lei dos Mercados Digitais da UE.

Isso que significa que deve cumprir os requisitos para tornar o WhatsApp e o Messenger interoperáveis ​​com aplicações de terceiros. A lista de serviços com quem terá de se interligar é grande, sendo apresentados exemplos como o iMessage, Telegrama, Google Messages, Signal e outros.

Existem alguns obstáculos que vão ter de ser ultrapassados, uma vez que outras empresas que desejam integrar-se com o WhatsApp e o Messenger terão de utilizar o mesmo Protocolo Signal. Este servirá para manter as mensagens privadas. Numa cópia do acordo, que as aplicações de terceiros têm de assinar, a Meta diz que disponibilizará o Protocolo Signal aos parceiros, mediante pedido.