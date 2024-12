Agora é o Gmail! Elon Musk vai ter serviço de e-mail para combater a Google

Desde que comprou o Twitter que Elon Musk quer fazer desta plataforma o centro da Internet. Com o nome X associado, quer criar serviços e tornar a sua rede como um hub de acesso a propostas suas. Depois de vermos o Grok e a sua IA, é agora a vez do Gmail ser o alvo. Elon Musk quer oferecer um serviço de e-mail e será novamente através do X.

Elon Musk quer o X como serviço de e-mail

Musk também quer o seu próprio serviço de e-mail. O empresário confirmou através do X que um novo serviço de e-mail está a caminho. O seu nome é “X Mail” e a ideia é que seja uma alternativa muito mais simples, limpa e amigável do que o Gmail e outros serviços oferecem. Um dos próximos lançamentos da empresa quer conquistar os utilizadores do Gmail e de outros serviços de e-mail.

O dono do X confirmou alguns detalhes sobre os seus planos para lançar um serviço de e-mail. Perante o rumor da chegada do "X Mail", um utilizador comentou numa publicação que gostaria de ter um e-mail cuja interface e experiência fosse simples, baseada em texto, sem os formatos complicados que costumam ter. A este comentário, Elon Musk respondeu apenas que “é isso mesmo que vamos fazer”.

O responsável por este post é programador da xAI, a empresa de inteligência artificial de Musk, responsável pelo Grok, a IA disponível no X. Outro utilizador do Twitter comentou ainda que gostaria de poder utilizar o seu nome de utilizador ao lado de @x.com no "X Mail". Também aqui Elon Musk respondeu “sim, isso está na nossa lista de tarefas”.

Uma proposta ainda mais simples que o Gmail

Na verdade, esta não é a primeira vez que Elon Musk fala sobre os seus planos para criar o seu próprio serviço de e-mail. No passado, também através do X, confirmou a outro funcionário do que o seu próprio e-mail, "X Mail", estava em desenvolvimento.

A ideia de uma experiência simples, baseada em texto puro, é muito interessante e pode agradar a alguns utilizadores. Isto, principalmente, aquelas pessoas que utilizam o X constantemente e vão além da rede social, aproveitando as suas restantes funções.

No entanto, resta saber se estas funcionalidades serão suficientes para fazer com que as pessoas mudem de serviço de e-mail. Há que tem em conta o nível de integração que o Gmail e até o Outlook têm com outros serviços, o que pode ser uma barreira.