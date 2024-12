É hora de deixar o Google! A OpenAI está a trazer o ChatGPT Search para todos

Falar em internet e em pesquisa é falar na Google. Este domínio dura há muitos anos, mas pode agora mudar. A OpenAI quer alargar ainda mais a sua presença e por isso criou uma proposta neste campo. O ChatGPT Search pode muito bem ser a proposta que todos procuram para pesquisar na Internet e agora está a ser aberta a todos.

Quem esperou pacientemente para experimentar o ChatGPT Search, tem agora uma excelente notícia. Após ter sido lançado para subscritores pagos este outono, a OpenAI anunciou agora que irá disponibilizar esta ferramenta para todos os utilizadores, sem a necessidade de subscrição Plus ou Pro.

Por agora, tudo o que é necessário para usar o ChatGPT Search é uma conta OpenAI. Após iniciar a sessão, e se a consulta o exigir, o ChatGPT pesquisará automaticamente na web as informações mais recentes para responder à questão. Também é possível forçar a pesquisa na web, graças a um novo ícone localizado na barra de avisos. A OpenAI também traz a opção de tornar o ChatGPT Search o motor de pesquisa padrão do browser.

Ao mesmo tempo, a OpenAI está a integrar o ChatGPT Search e o modo Advanced Voice. O, o primeiro permite que a personalidade áudio do ChatGPT pesquise na web por respostas às perguntas e as responda de uma forma natural e coloquial.

Para facilitar esta funcionalidade, a OpenAI estabeleceu parcerias com os principais fornecedores de notícias e dados. Como resultado, também haverá widgets para ações, resultados desportivos, meteorologia e muito mais. Basicamente, o ChatGPT Search está a tornar-se um concorrente de pleno direito do Google e de outros motores de pesquisa.

A OpenAI anunciou a disponibilidade alargada durante a sua mais recente transmissão em direto “12 Days of OpenAI”. Nas transmissões em direto anteriores, a empresa anunciou a disponibilidade geral do Sora e do ChatGPT Pro, uma nova subscrição de 200 dólares para o seu chatbot.

Faltando apenas mais quatro dias, é difícil ver a empresa a ultrapassar este anúncio, mas, por agora, a OpenAI tem provavelmente uma ou duas surpresas na manga. Resta esperar pelas próximas novidades e perceber de que forma a criadora do ChatGPT quer mudar o mercado, ao mesmo tempo que procura dominar esta nova área onde foi inovadora.