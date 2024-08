Tesla elimina publicação que afirmava que todos os carros têm hardware de condução autónoma

A Tesla estará a retirar aquele que poderá ter sido o trunfo que levou muitos condutores a escolher um elétrico da empresa de Elon Musk, a condução totalmente autónoma. Afinal, estes carros são convencionais, não fazem nada que outros não façam. Estará a marca a apagar “a banha da cobra”?

É inegável que a Tesla abriu a caixa de Pandora. Foi a empresa que rejuvenesceu uma indústria que estava de alguma forma estagnada. A promessa de carros elétricos mais económicos para o bolso do utilizador, veículos inteligentes com condução totalmente autónoma, novos dispositivos de segurança e uma revolução na forma como se conduz.

E de facto a marca tem esse mérito, mexeu com o mercado de uma forma como já não se via há décadas. Contudo, um dos seus maiores trunfos é mesmo a parte da inteligência atribuída aos sistemas que capacitariam o carro de ter hardware para fornecer condução totalmente autónoma. A marca assim vendeu a ideia!

Qual a intenção desta remoção de informação?

A Tesla limpou no seu blog todas as publicações, até mesmo as anteriores a 2019, onde incluía a informação “Todos os carros Tesla produzidos agora têm hardware de condução totalmente autónoma”, que foi publicada originalmente em 19 de outubro de 2016.

Segundo informações, até à passada quinta-feira, 22 de agosto, o sítio Web da Tesla continha um conjunto de publicações de blogues que remontavam ao início da empresa. Inclui entradas famosas como “The Secret Tesla Motors Master Plan (just between you and me)” e uma interessante que ajuda a explicar os princípios básicos da eficiência dos veículos elétricos, “Roadster Efficiency and Range”.

Tais artigos foram todos apagados do sítio Web a partir de agora. Podem ser encontrados através do archive.org, mas tudo o que era anterior a 2019 parece ter sido eliminado dos servidores da Tesla.

No entanto, possivelmente o artigo que mais falta fará, pelo interesse da comunicação em volta dos elétricos da marca, é o mencionado acima, “Todos os carros Tesla que estão a ser produzidos agora têm hardware totalmente autónomo”.

Um argumento que uma década depois não parece ser real

A Tesla fez originalmente esta afirmação ousada em 2016, levando os compradores a pensar que a autonomia estava ao virar da esquina e que não seriam necessárias atualizações de hardware para lá chegar.

Esta declaração permaneceu no site até à passada semana, dando a aprovação tácita da Tesla ao conceito de que os veículos Tesla atuais ainda estão sob a mesma promessa - que se uma pessoa comprar um Tesla agora, ele eventualmente será capaz de conduzir sozinho.

Há anos que a Tesla fala de condução autónoma, vendendo vários níveis de ajudas ao condutor com a marca “Autopilot” ou “Full Self-Driving”.

Os automóveis têm passado por várias iterações de capacidade, com diferentes atualizações de software e hardware no caminho para níveis mais elevados de autonomia.

Até agora, nenhum destes sistemas é verdadeiramente autónomo e capaz de se conduzir a si próprio sem a supervisão de um condutor humano.

FSD é publicidade enganosa, dizem clientes Tesla

A Tesla chama agora ao seu sistema “FSD (Supervisionado)” para realçar o facto de os automóveis ainda não se conduzirem a si próprios.

Conforme temos visto, as atualizações de hardware necessárias têm sido um problema persistente no que respeita ao FSD.

A Tesla ofereceu atualizações gratuitas para hardware mais recente aos proprietários que adquiriram o FSD, mas quando começou a oferecer o seu serviço de subscrição do FSD, começou a cobrar aos proprietários 1500 dólares pelo hardware que já tinham comprado. Mais tarde reduziu para mil dólares.

Alguns clientes não aceitaram e foram mesmo para tribunal, conseguindo a atualização de forma gratuita ou o reembolso total dos seus custos.

Contudo, existem outros processos em curso no sistema judicial que alegam que a Tesla está a fazer publicidade enganosa com as suas alegações de FSD.

A marca parece estar numa encruzilhada. De um lado os proprietários que compraram com a promessa de ter o software sempre gratuito, conforme era apregoado, por outro lado, os clientes que dizem que o que a Tesla promete é publicidade enganosa e não vale o dinheiro que estão a tentar cobrar.