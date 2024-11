Renault 5 E-Tech é o vencedor da categoria melhor citadino no Elétrico do Ano ACP

O Renault 5 E-Tech foi eleito o melhor citadino na eleição do Elétrico do Ano ACP, uma categoria dedicada aos modelos urbanos 100% elétricos.

É uma das propostas mais recentes da Renault, recuperando e atualizando para o segmento dos elétricos um dos ícones da indústria automóvel europeia entre as décadas de 70 e 90.

Este ícone reuniu as preferências de milhares de pessoas que participaram na votação deste concurso organizado pelo Automóvel Clube de Portugal.

A concurso para o melhor citadino elétrico estavam mais cinco modelos, entre eles o Abarth 500e, o Alfa Romeo Junior Elettrica, o Citroën ë-C3, o Dacia Spring e o Mazda MX-30. A votação decorreu entre 15 e 30 de outubro.

O concurso Elétrico do Ano ACP pretende eleger o modelo de automóvel elétrico preferido dos portugueses em quatro categorias: familiares, premium, citadino e crossover/SUV. Encontrando-se encerrada a votação dos modelos citadinos, a próxima votação relativa à categoria crossover/SUV terá início a 15 de dezembro.

Cada um dos votantes habilita-se a ganhar um Smart #1, sendo-lhe também oferecida a quota de sócio do ACP durante um ano. Este prémio será entregue no final de todas as votações, no dia 15 de janeiro de 2025, às 15 horas.

É ainda atribuído um prémio de 250 euros em carregamentos na APP ACP Electric a quatro participantes que votaram nos carros vencedores de cada uma das categorias.