Autocarro elétrico da Yutong atinge mais de 500 km de autonomia em condições reais

A transição para veículos elétricos exige que seja transversal. Não podemos apenas olhar para os ligeiros de passageiros, é importante que os pesados, de mercadorias e passageiros, estejam igualmente alinhados com esta obrigação. Nesse sentido, a empresa Yutong fez saber que o seu autocarro, testado em condições reais, consegue uma autonomia de 500 km. Mas será uma solução viável?

Serão estes modelos 100% elétricos alternativa de viagem ao gasóleo?

Os autocarros elétricos são uma ferramenta poderosa para reduzir as emissões e o custo das frotas de transportes públicos. O seu desempenho está a melhorar constantemente e os modelos comerciais já atingem valores de autonomia mais do que suficientes. É o caso do Yutong C12E, que conseguiu ultrapassar os 500 quilómetros de autonomia com um único carregamento em condições reais.

Este modelo desempenha desde há dois anos um marco importante, no transporte de passageiros, em condições reais, a operar na linha que liga o subúrbio de Preston, nos arredores de Melbourne, na Austrália, à cidade de Kiama. Uma viagem de ida e volta de 285 quilómetros, que conseguiu completar com apenas 50% da sua bateria.

A viagem incluiu uma variedade de condições de estrada, tais como estradas urbanas, de autoestrada e de montanha, carregadas com dezenas de passageiros e respetiva carga, onde o autocarro alcançou um consumo médio de 63 kWh por 100 km. Um valor muito surpreendente.

Com um preço estimado de cerca de 15 cêntimos de euro por kWh, este consumo teria custado cerca de 9,5 euros por 100 km em Portugal. Por outro lado, utilizando gasóleo, com um consumo médio de cerca de 22 litros por 100 km, e um custo de 1,6 euros por litro, os mesmos 100 quilómetros, contando apenas com os custos energéticos, teriam ascendido a 35,2 euros. Portanto, em termos práticos, o custo do gasóleo seria três vezes mais do que o da energia.

Manutenções são menos e mais baratas

Outro aspeto que a Yutong destaca nos autocarros elétricos, para além dos custos operacionais mais baixos, tanto em termos de combustível como de manutenção e peças de desgaste, como as pastilhas de travão, é a longa vida útil dos veículos, sendo que o modelo utilizado neste teste tem uma vida útil de pelo menos 1,5 milhões de quilómetros.

Este objetivo foi alcançado com o Yutong C12E. Um autocarro de 12 metros e 57 lugares baseado na plataforma tecnológica Yutong Electric Architecture (YEA), lançada em setembro, que é a primeira arquitetura da indústria concebida especificamente para autocarros elétricos e que integra software e hardware para evoluir e expandir-se de acordo com as necessidades do mercado.

Tem um sistema de propulsão de 350 kW (469 cv) e 3.500 Nm, que é alimentado por um conjunto de baterias de lítio-ferrofosfato de 350 kWh, que, como vimos, lhe permite desfrutar de uma longa autonomia graças ao seu baixo consumo de energia.

Na transformação da eletrificação dos transportes públicos, existem muitos desafios e obstáculos, como a limitação da autonomia, a segurança das baterias, a eficiência do carregamento, a fiabilidade operacional e a relação custo-eficácia, que temos de enfrentar no desenvolvimento de autocarros totalmente elétricos.

Disse Kent Chang, CEO da Yutong Asia-Pacific.