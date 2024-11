Cuidado na estrada! Waze desativou os alertas de polícia devido a erros graves na app

Uma das funcionalidades mais usadas do Waze é mesmo os alertas. Estes ajudam os utilizadores na estrada a evitarem problemas. Um problema começou agora a ser relatado e dá conta de uma falha importante. Os alertas estão a falhar e em especial os que anunciavam a presença da polícia.

Alertas da polícia não funcionam no Waze

O Waze decidiu desativar temporariamente os alertas policiais na aplicação, uma vez que está a lutar para lidar com bugs que apareceram esta semana. O problema foi notado pela primeira vez pelos utilizadores que configuraram rotas com armadilhas policiais a aparecer no ecrã de visualização da rota.

Logo após iniciarem a navegação, os utilizadores aperceberam-se que não estavam a receber os alertas ao conduzir pelo local sinalizado. Embora todos acreditassem que era um problema generalizado, os alertas policiais foram desativados pelo Waze especificamente para resolver bugs na aplicação.

Um especialista em produtos dos grupos de suporte da Waze explica que “os alertas foram desativados na aplicação por enquanto”. A razão é que a equipa de desenvolvimento está a trabalhar na correção de bugs que surgiram esta semana. Anteriormente, disseram que os programadores “acham que já resolveram”, mas o trabalho continua até que tudo funcione como esperado.

Um problema que afeta todas as plataformas

A conclusão é que os alertas policiais estão desativados no Waze e toda a base de utilizadores deve ser afetada, independentemente da sua localização. Vários utilizadores confirmaram no Reddit e nos fóruns do Waze que os alertas policiais já não estão disponíveis em Portugal, Reino Unido, Alemanha, Itália, Austrália, Brasil e Chipre.

Não está disponível nenhuma solução alternativa, considerando que o Waze desativou o recurso com uma chave no servidor. Alguns utilizadores acreditaram que o problema foi causado por uma atualização recente, pelo que fizeram o downgrade do Waze para uma versão anterior. Nada funciona, no entanto, uma vez que o Waze já não envia alertas policiais dos seus servidores para os dispositivos dos utilizadores, pelo que o problema não está a acontecer localmente. Afeta o Waze em todas as plataformas, incluindo Android Auto e CarPlay.

Entretanto, tudo o resto funciona corretamente no Waze, por isso, se não estiver a utilizar a aplicação especificamente para alertas policiais – o que tenho a certeza que muitas pessoas fazem – pode nem se aperceber do problema.

Algumas soluções até chegar a correção

Uma solução temporária pode ser mudar para outra aplicação até que o Waze resolva o bug. O Google Maps foi recentemente atualizado com relatórios de incidentes em todas as plataformas, incluindo Android Auto e CarPlay, mas não suporta todos os tipos de relatórios integrados no Waze. Os utilizadores podem ainda reportar radares móveis com outros perigos comuns, como obras nas estradas e veículos parados.

No entanto, o maior problema do Google Maps é que não tem a mesma base gigantesca de utilizadores do Waze, pelo que o número de denúncias é significativamente menor. O Google Maps começou recentemente a importar mais relatórios do Waze, incluindo para radares de velocidade, enquanto a Google tenta melhorar a adoção de relatórios de incidentes no seu principal produto de mapeamento.

O Waze não forneceu uma data para a correção, mas considerando que é um grande problema, deverá ser resolvido nas próximas horas. Espero que os alertas policiais sejam reativados até segunda-feira, mas continuarei a monitorizar a investigação e a atualizar o artigo quando uma correção estiver disponível.