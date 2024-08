Apple ouviu os utilizadores do Firefox e agora preparou-lhes uma surpresa

A Apple tem procurado seguir a concorrência e oferecer aos seus utilizadores as mesmas propostas. Segue com os seus serviços e as suas apps, controlando como estes são disponibilizados, procurando garantir que apenas o melhor é disponibilizado. Isso volta agora a ser mostrado, com o Apple Maps a chegar finalmente ao Firefox.

Apple ouviu os utilizadores do Firefox

A criadora do iPhone está continuamente a melhorar os serviços que oferece aos seus utilizadores e, desta vez, atualizaram a aplicação Apple Maps baseada na web, adicionando suporte para o Firefox. Esta já era conhecido em outras propostas, mas depois dos pedidos de muitos utilizadores, isso mudou.

Agora, os utilizadores do Firefox podem tirar o máximo partido de todas as funcionalidades do Apple Maps. Este desenvolvimento é particularmente relevante para utilizadores de Mac, PC e iPad, mas tem um impacto ainda maior para todos os que estão fora deste ecossistema.

Há alguns dias, a empresa lançou uma atualização que permite o acesso ao Apple Maps baseado na web através do browser Firefox. Até agora, os utilizadores do Firefox recebiam uma mensagem indicando que o Apple Maps não era compatível quando tentavam aceder. No entanto, com esta atualização, esta barreira foi removida.

Agora preparou uma surpresa no Apple Maps

Agora, os utilizadores do Firefox podem aceder ao Apple Maps de forma integrada e utilizar plenamente os seus recursos. Por exemplo, os utilizadores podem facilmente selecionar rotas de carro ou de caminhada através deste serviço de mapas. Também podem encontrar locais populares como restaurantes, cafés e centros comerciais no mapa e obter informações detalhadas sobre esses locais.

Além disso, é possível encomendar comida diretamente através do Apple Maps, em alguns mercados. Com esta atualização, oferece um suporte mais amplo do browser aos seus utilizadores. Os utilizadores do Firefox podem agora utilizar o Maps juntamente com o Safari, Edge e Chrome.

A empresa sugeriu ainda futuras funcionalidades para a versão web do Apple Maps, afirmando que novas e interessantes adições como a funcionalidade “nearby” serão integradas na aplicação nos próximos meses. Resta então esperar e ver o que a gigante de Cupertino prepara para este seu serviço que ao longo dos anos tem melhorado de forma muito grande.