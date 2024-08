Novas imagens reveladas de The Legend Of Zelda: Echoes Of Wisdom

A Nintendo revelou recentemente novas imagens para o jogo The Legend Of Zelda: Echoes Of Wisdom, que se avizinha a bons e seguros passos. Venham conhecer mais sobre este titulo que promete ser um ícone da Switch.

The Legend of Zelda é um dos jogos mais emblemáticos do mundo Nintendo, e o lançamento de Bretah of the Wild para a Nintendo Switch correspondeu a um dos pontos altos da consola.

Mas não só! Breath of the Wild teve o condão de alargar os horizontes da própria Zelda, de tal forma que em breve se estreará na consola-mor da Nintendo, Echoes Of Wisdom (como vimos aqui)

Apesar de ainda faltar sensivelmente 1 mês para o seu lançamento, a Nintendo já se encontra a operar com a máquina de marketing e disponibilizou recentemente um trailer para The Legend Of Zelda: Echoes Of Wisdom.

O novo trailer do jogo The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom apresenta as diferentes terras de Hyrule, os seus habitantes e uma nova jogabilidade. Do planalto central aos mais distantes, e do árido Deserto Gerudo ao pico do Vulcão Eldin, os jogadores irão explorar diversas regiões ao longo da sua aventura.

Os habitantes de Hyrule estão a desvanecer-se pouco a pouco devido a fendas estranhas que surgiram pelo reino e entre os desaparecidos está um certo espadachim. Posto isto, cabe agora à princesa Zelda salvar o seu reino.

Mas Zelda não está sozinha: com a ajuda do misterioso ser místico Tri, ela usa o poder do cetro do Tri para criar ecos – imitações de coisas encontradas no ambiente. Os ecos podem então ser recriados para resolver quebra-cabeças e derrotar inimigos e podem também ser combinados para a resolução criativa de problemas. Os jogadores podem até criar ecos de monstros para que deem uma mãozinha nos combates!

Ao longo da sua demanda para salvar o reino, Zelda encontrará habitantes de Hyrule que têm em mãos todos os tipos de problemas. Ajudar a resolvê-los faz parte da aventura, e o diário de viagem torna mais fácil acompanhar todas as missões. Para viajar mais rápido, objetos conhecidos como pilares de teletransporte estão espalhados por toda a terra e, uma vez descobertos, permitem que os jogadores regressem a eles rapidamente. O seu fiel corcel também ajudará Zelda a atravessar o reino de Hyrule mais rapidamente, saltando sobre pequenos obstáculos com facilidade e até galopando contra adversários mais fracos.

Ao longo do reino de Hyrule, os jogadores irão deparar-se com Quiosques dos Sucos, geridos por dekomerciantes. Aqui é possível misturar ingredientes recolhidos para criar deliciosas bebidas. Estes "smoothies" têm diferentes efeitos – dependendo dos seus ingredientes. Zelda poderá também equipar roupas e acessórios para melhorar certas habilidades ou simplesmente mudar de visual.

Quando criar ecos não é suficiente, o companheiro de Zelda, Tri, pode ajudá-la com um poder peculiar chamado sincronia, fazendo com que os objetos sigam os movimentos de Zelda. Pode desenterrar tesouros enterrados ou reposicionar inimigos problemáticos, por exemplo. Este poder pode até ser usado em ecos. Alternativamente, a sincronia inversa permite que Zelda siga os movimentos de uma criatura ou objeto. Utilizando ambos os poderes, os jogadores podem descobrir caminhos escondidos ou encontrar várias maneiras de superar obstáculos e resolver quebra-cabeças. A sincronia inversa pode ser utilizada para fazer uma pedra "seguir" Zelda para abrir uma área escondida ou para ligá-la a uma criatura voadora e temporariamente a levar aos céus.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom será lançado para a Nintendo Switch a 26 de setembro.