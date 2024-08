Figure 02: revelado o robô que em breve pode substituir humanos nas fábricas

O robô Figure 02, o robô humanoide de segunda geração da Figure, apoiado pela OpenAI, foi agora revelado. Este prepara-se para trabalhar em várias fábricas, entre elas as da BMW. O novo robô humanoide foi desenvolvido para realizar tarefas simples numa fábrica e também deverá ser utilizado como ajudante doméstico no futuro.

Figure 02: o robô humanoide mais moderno que existe

Os planos da Figure são claros. Quer criar robôs que podem ser usados em muitos cenários, procurando assumir o lugar dos humanos em situações extremas. Além destas funções, estas propostas humanoides vão também ter espaço em casa, como ajudantes.

O Figure 02 é a mais recente criação e apresenta uma arquitetura de exoesqueleto recentemente concebida com cablagem integrada. Gera 50 Nm de torque nos ombros e 150 Nm nas ancas e joelhos. Além disso, possui seis câmaras RGB à volta da sua cabeça, proporcionando uma visão de 360 ​​graus (duas à frente e quatro atrás).

Este robô pode operar até 20 horas com a sua bateria de 2,25 kWh e oferece três vezes mais poder de computação do que o seu antecessor. Uma das características mais notáveis ​​do Figure 02 é a sua capacidade de comunicar diretamente com os humanos.

Capaz de substituir humanos numa fábrica ou em casa

Equipado com microfones e altifalantes, pode conversar com pessoas e utiliza modelos especializados de IA desenvolvidos em colaboração com a OpenAI. Também emprega um modelo de linguagem de visão para interpretar informações visuais e tomar decisões com base nessas mesmas informações.

A parte mais entusiasmante do novo Figure 02 é que está a ser testado na fábrica da BMW em Spartanburg, na Carolina do Sul. Esta instalação é a maior exportadora automóvel dos EUA e emprega mais de 11.000 pessoas. Os robôs de primeira geração aqui são encarregados de mover caixas de peças e irão auxiliar no trabalho de chapas metálicas e nas operações de armazém nos próximos dois anos.

Fundada em 2022, a Figure pretende lançar um robô humanoide comercial de uso geral. Segue os passos de outros empreendimentos robóticos como a Boston Dynamics, a divisão Optimus da Tesla e a Agility Robotics. Este novo robô parece ser um passo significativo para atingir este objetivo.