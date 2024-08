China testou um comboio que quer ultrapassar os limites da nossa imaginação: 1000 km/h!

Após um teste de demonstração concluído com êxito, a China está mais perto de concretizar uma revolução no transporte ferroviário, com o seu comboio maglev (magnetic levitation) de alta velocidade.

Os comboios maglev utilizam magnetismo para levitar sobre as vias em que circulam, sendo mais rápidos, mais eficientes e mais amigos do ambiente do que os comboios tradicionais, por estarem isentos de subprodutos químicos e de poluição sonora significativa, e por se caracterizarem pela estabilidade, eficiência energética, segurança e baixos custos operacionais.

Muito populares na Ásia, por cá ainda não os temos a operar - apesar de um ensaio pioneiro conduzido pela empresa italiana IronLev tenha aberto o caminho.

A China, por sua vez, concluiu com êxito o teste de demonstração do seu inovador sistema de transporte maglev de ultra-alta velocidade, alcançando um marco significativo. Segundo a imprensa, este novo comboio poderá atingir velocidades de até 1.000 km/h, pelo que promete uma revolução no transporte ferroviário.

Segundo o Tech Times, que cita o jornal local Xinhua, o teste do comboio maglev teve lugar na província de Shanxi, que desenvolveu o sistema maglev UHS em parceria com a China Aerospace Science and Industry Corporation Limited.

Este foi o primeiro teste em tamanho real do sistema maglev com tubo de baixo vácuo. Os jornais diários chineses confirmaram o sucesso do teste, com todos os resultados desejados a serem alcançados.

Comboio maglev da China foi testado com sucesso

Durante o teste, o veículo maglev operou num tubo de baixo vácuo com 2 km de comprimento, demonstrando uma navegação controlada, uma suspensão estável, uma paragem segura e um controlo eficaz das curvas. Além disso, manteve a velocidade máxima e a altura da suspensão dentro dos valores predefinidos.

A informação avançada assegura que todos os sistemas funcionaram como esperado, com os movimentos do comboio a alinharem-se perfeitamente com as trajetórias teóricas. Destaque para o estabelecimento e a manutenção de um ambiente de vácuo de longa distância em grande escala.

A China iniciou a construção do sistema maglev UHS no condado de Yanggao, em 2022, num projeto que visa integrar a tecnologia aeroespacial com o transporte ferroviário, com o objetivo de fazer circular comboios a uma velocidade de 1000 km/h, aumentando a eficiência e a velocidade das viagens em todo o país. Com ele, o país planeia ligar várias regiões.