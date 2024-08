BLUETTI lança estação de energia portátil AC50B a tempo do campismo neste verão

Com o aproximar das férias de verão, a BLUETTI, pioneira em tecnologia de energia limpa, lança o novo modelo AC50B, um gerador solar de 700 W / 448 Wh. Este gerador compacto, mas potente, permite aos utilizadores manterem-se alimentados e frescos durante as ondas de calor do verão, em acampamentos, viagens de carro, aventuras familiares ao ar livre, entre outros.

Principais características do gerador solar portátil BLUETTI AC50B

Com um peso de apenas 6,7 kg e equipado com uma pega integrada, a BLUETTI AC50B é uma fonte de energia incrivelmente prática para tendas de campismo, caravanas, cabanas e outras situações ao ar livre.

Apesar do seu tamanho compacto, a AC50B possui um inversor robusto de 700 W que pode aumentar para 1000 W no modo PowerLifting, suficiente para alimentar a maioria dos aparelhos de campismo como frigoríficos, máquinas de café, luzes, câmaras, ventoinhas e máquinas CPAP.

A unidade inclui uma tomada CA, uma porta para automóvel, uma porta USB-A e duas portas Tipo C (65 W), garantindo a compatibilidade com vários equipamentos.

A capacidade de 448 Wh da AC50B pode manter os dispositivos essenciais alimentados durante toda a viagem de campismo. Por exemplo, pode carregar um smartphone de 15 Wh mais de 14 vezes, alimentar uma lanterna de campismo de 10 W durante 17 horas ou fazer funcionar um mini-frigorífico de 100 W até 3,1 horas com um único carregamento.

Sempre que for necessária energia extra, os utilizadores podem adicionar as baterias de expansão B80 ou B80P de 806 Wh da BLUETTI para carregar a AC50B. Estas baterias adicionais não só aumentam a fonte de alimentação, como também possuem as suas próprias tomadas de corrente contínua e portas de carregamento para utilização separada. Isto oferece uma flexibilidade e comodidade ainda maiores.

O carregamento da AC50B é flexível e rápido. Pode aceitar até 200 W de energia solar em funcionamento para garantir uma alimentação constante quando longe da rede elétrica. E pode ser totalmente carregada em cerca de 1,1 horas a partir de uma entrada de 580 W CA. Os veículos e o carregamento por gerador também são opções para um carregamento cómodo.

A AC50B foi concebida ao estilo icónico da BLUETTI, com um ecrã LCD intuitivo que apresenta a entrada, a saída e o tempo restante. Os utilizadores podem aceder facilmente a esta unidade plug-n-play e controlá-la remotamente com a aplicação BLUETTI dedicada. Além disso, a sua função UPS com tempo de comutação de 0,02 s fornece energia ininterrupta durante emergências e cortes de energia.

Preço e disponibilidade

A estação de energia portátil BLUETTI AC50B, concebida a pensar no campismo, está disponível a partir de hoje, 6 de agosto, na loja Web oficial da BLUETTI na UE e na Amazon a um preço inicial de 329 Euros. Pode também beneficiar de mais descontos com o cupão AC50B5PR. Além disso, os clientes podem beneficiar de descontos exclusivos no pacote de painéis solares AC50B de 6 a 31 de agosto.

BLUETTI AC50B