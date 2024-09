Esta gigante tecnológica está a construir um centro de dados com três reatores nucleares

Numa tentativa de satisfazer a crescente necessidade energética dos modelos avançados de Inteligência Artificial (IA), a Oracle vai construir um centro de dados alimentado por três reatores nucleares modulares.

Durante uma recente conversa sobre lucros transcrita pelo The Motley Fool, Larry Ellison, cofundador e presidente da Oracle, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, revelou o plano ambicioso para erguer um centro de dados alimentado por três pequenos reatores nucleares modulares.

O centro de dados nuclear proposto pela Oracle pretende produzir mais de um gigawatt de energia, o suficiente para satisfazer as necessidades substanciais de processamento dos próximos projetos da empresa, incluindo os esforços para criar um supercomputador mais potente do que o novo Colossus da xAI.

Atualmente, a Oracle tem 162 centros de dados na nuvem, ativos e em construção, em todo o mundo. O maior desses centros de dados tem 800 megawatts e conterá hectares de clusters de GPU da Nvidia capazes de treinar os maiores modelos de IA do mundo.

É o que é necessário para nos mantermos competitivos na corrida para construir uma, apenas uma, das redes neurais artificiais mais poderosas do mundo.

Em breve, a Oracle iniciará a construção de centros de dados com mais de um gigawatt. Construir centros de dados gigantes com redes RDMA de largura de banda ultra-alta e enormes clusters de GPU Nvidia de 32.000 unidades é algo em que a Oracle provou ser muito boa. É a razão pela qual nos estamos a sair tão bem no negócio de formação em IA.

Esta corrida continua para sempre, para construir uma rede neural cada vez melhor. E o custo dessa formação chega a ser astronómico. Quando falo em construir centros de dados de gigawatt ou multi-gigawatt... o preço para um verdadeiro modelo de ponta de alguém que queira competir nessa área é de cerca de 100 mil milhões de dólares. Repito, cerca de 100 mil milhões de dólares.