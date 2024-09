Giga Train: Tesla estreou um comboio totalmente elétrico para os seus funcionários

A Tesla está vanguarda da mobilidade elétrica, à qual se dedica desde a sua fundação. Assim sendo, não seria estranho que, além dos carros elétricos, a empresa estivesse a desenvolver um comboio. Embora não seja uma criação sua, o primeiro Giga Train totalmente elétrico foi estreado na Alemanha, para transporte de funcionários, mas não só.

Líder global em matéria de carros elétricos, a Tesla adotou, também, um comboio elétrico, que vai ao encontro da missão da empresa: "acelerar a transição para as energias renováveis". Este comboio Mireo Plus B da Siemens, detido pela alemã Baden-Württemberg, está a ser alugado pela Tesla e será operado pela Niederbarnimer Eisenbahngesellschaft (NEB), uma empresa ferroviária regional privada da Alemanha.

O Giga Train é o primeiro comboio totalmente elétrico utilizado pela empresa norte-americana e fez a sua estreia na Alemanha, recentemente.

Estamos particularmente satisfeitos com o facto de o vaivém da Tesla ser agora elétrico a bateria, porque está simplesmente em linha com a missão da nossa empresa: acelerar a transição para as energias renováveis.