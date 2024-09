Já foram conhecidos os planos da Google para os Pixel 10 que chegam em 2025

Foi há poucas semanas que a Google revelou os novos modelos de smartphones preparados para 2024. A marca surpreendeu todos com a chegada de 4 novas propostas, com argumentos únicos. O futuro acabou agora de ser revelado e foram mostrados os modelos que podem/devem ser esperados em 2025.

Apenas um mês após o último evento da Google, os telefones Pixel com lançamento previsto para 2025 já estão a surgir. Parece que a Google continuará a sua tendência para acolher eventos significativos e não limitar a diversidade dos seus modelos de telefone. Segundo as fugas de informação recentes, a Google deverá anunciar cinco novos dispositivos Pixel.

Esta informação traz agora uma primeira visão sobre os smartphones Pixel da Google com lançamento previsto para 2025. O evento Made by Google do mês passado viu o anúncio da nova série Pixel 9, trazendo um total de cinco novos modelos para 2024. Segundo novos leaks agora revelados, a empresa manterá esta estratégia em 2025.

Espera-se que o primeiro dispositivo a ser apresentado no próximo ano seja o Pixel 9a, que poderá ser apresentado no evento Google I/O. O telefone recebeu o nome de código “Tegu” e há rumores de que será lançado a um preço mais acessível e com novas tecnologias. Assim, garante o mesmo cenário com os modelos similares em anos passados.

Os leaks também incluem a série Pixel 10. Especula-se que a Google possa anunciar modelos Pro em dois tamanhos. O Pixel 10 pode ser chamado de “Frankel”, o Pixel 10 Pro “Blazer” e o Pixel 10 Pro XL pode ser destacado sob o nome de código “Mustang”.

Além disso, o Pixel 10 Pro Fold, que deverá ser o sucessor do recentemente anunciado Pixel 9 Pro Fold, apareceu sob o nome de código “Rango”. Embora as características específicas ainda não sejam conhecidas, espera-se que os telefones estejam equipados com o processador Tensor G5.

Estamos ainda longe de ver chegar estes novos modelos, mas é interessante perceber que a Google entende que acertou nos modelos que o mercado precisa. Estes são a montra do que o Android pode e deve ser, com propostas para várias gamas e níveis de mercado.