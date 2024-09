Elon Musk investe 2 mil milhões de euros para criar “o sistema de IA mais poderoso do mundo”

Quando se tem os recursos financeiros de Elon Musk, não é de estranhar que tenha também as melhores ferramentas ao seu alcance. Uma delas é o "Colossus", um sistema de treino de modelos de Inteligência Artificial (IA) que custou cerca de 2 mil milhões de euros e que, de acordo com o magnata, é o sistema mais potente do mundo para este tipo de trabalho.

Sistema de treino da xAI é potente, mas suscita preocupações

Tal como confirmou há alguns dias através de uma publicação no X, o seu sistema foi concluído em cerca de 122 dias e é composto por cerca de 100.000 placas gráficas Nvidia H100. A intenção com este sistema é treinar o GROK, o modelo de linguagem que dá vida à ferramenta xAI.

Embora o sistema seja um prodígio com estes números, Musk espera duplicar a sua potência em apenas alguns meses. Para o efeito, acrescentará mais 50.000 chips H200 da Nvidia, duplicando assim o desempenho de uma GPU H100.

Não existem detalhes oficiais sobre o custo deste projeto, mas não foi certamente barato. Os chips H100 custam entre 20.000 e 90.000 dólares cada, mas parece que Musk fez um bom negócio com um pacote de 100.000 dessas unidades de uma só vez.

Calculando apenas o preço desses chips, e olhando para o limite inferior, Musk teria gasto pelo menos 2 mil milhões para construir "o sistema de treino de IA mais poderoso do mundo". Isto sem contar com os 50.000 novos chips H200 da Nvidia e todos os custos de infraestruturas, centros de dados, equipamento, etc.

Há apenas algumas semanas, o GROK-2 foi lançado exclusivamente para os membros do plano Premium do X. Já em alguns benchmarks, o GROK-2 está em segundo lugar, atrás do GPT-4o. Para o GROK-3, as coisas vão mudar completamente, uma vez que este novo sistema está a ser utilizado para treino, pelo que não nos surpreenderia se, após alguns meses, acabasse por ser uma das inteligências artificiais mais potentes.

Numa declaração recente, Musk disse que o GROK-3 chegaria em dezembro. É de salientar que o seu novo cluster "Colossus" não foi construído sem consequências diretas. O sistema, localizado em Memphis, no Tennessee, irá consumir 150 MW de energia e já foram atribuídos quase quatro milhões de litros de água por dia para arrefecer o sistema.

O grande impacto ambiental dos sistemas de IA vem juntar-se à longa lista de preocupações que rodeiam este tipo de tecnologia.

