Elon Musk revelou os planos da SpaceX para as viagens a Marte! Em 2026 começa a corrida

Há algum tempo que Elon Musk não revela planos ou informação sobre a esperada viagem a Marte. A SpaceX tem desenvolvido o elemento essencial para essa missão única e que marcará um momento chave na humanidade. Agora que a Starship está no bom caminho, o CEO da SpaceX revelou os planos para as primeiras viagens a Marte.

Elon Musk revelou os planos da SpaceX

Elon Musk anunciou que a primeira nave Starship com destino a Marte será lançada dentro de dois anos. Este momento acontecerá durante a janela de transferências de energia mínima entre a Terra e Marte que acontece aproximadamente a cada dois anos. Em outubro começa a deste ano. A sua publicação é clara e mostra os planos da SpaceX para esse momento.

Estas serão sem tripulação para testar a fiabilidade de aterragem intacta em Marte. Se estas aterragens correrem bem, os primeiros voos tripulados para Marte serão daqui a 4 anos. A taxa de voo crescerá exponencialmente a partir daí, para construir uma cidade auto-sustentável em cerca de 20 anos. Ser multiplanetário aumentará vastamente a provável esperança de vida da consciência, pois já não teremos todos os nossos ovos, literalmente e metaforicamente, num planeta.

O fundador e CEO da SpaceX pensa que tornar a vida multiplanetária, o seu objetivo a longo prazo, é fundamentalmente apenas um custo por tonelada para o problema de Marte. Atualmente custa cerca de mil milhões de dólares por tonelada de carga útil para a superfície de Marte. Isto precisa de ser melhorado para 100 mil dólares/tonelada para construir uma cidade auto-sustentável, pelo que a tecnologia precisa de ser 10.000 vezes melhor, algo difícil, mas não impossível.

Corrida das viagens a Marte começa já em 2026

A SpaceX está atualmente a preparar-se para o quinto voo de Starship. A última missão de teste de junho (ITF-4) foi um grande sucesso, com a Starship e o super Heavy booster a aterrarem na vertical pela primeira vez.

No entanto, o objetivo da próxima missão do ITF-5 é ainda mais ambicioso. A SpaceX está a preparar-se para a aterragem histórica do Super Heavy na torre de lançamento. Supõe-se que utilize as suas “garras” para o apanhar no ar, esperando que este procedimento torne a recuperação futura e a reutilização dos foguetões SpaceX muito mais rapidamente.

O Starship foi inicialmente anunciada em 2016. Conhecido como o Sistema de Transportes Interplanetários (ITS) na altura, visava as primeiras missões não tripuladas em 2022, com os primeiros astronautas em Marte em 2024. Dado o historial de cronogramas irrealistas de Elon Musk, é natural que a linha de tempo tivesse de ser ajustada.