Apple lança RC do iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11, tvOS 18, entre outros

A Apple já anunciou que vai lançar a versão final do iOS 18 no próximo dia 16 de setembro. Como tal e depois de várias versões beta, hoje estão disponíveis as Release Candidate (RC) dos seus sistemas operativos. Como vimos, algumas novidades do iOS 18 vão aparecer de forma faseada.

A Apple disponibilizou hoje as versões Release Candidate das próximas atualizações do iOS 18 e iPadOS 18 (entre outros) aos programadores para efeitos de teste, com o software a chegar uma semana após o lançamento das oitavas versões beta.

Mas o que há de novo no iOS 18?

Muitas destas novidades já escrevemos sobre elas, fizemos aqui vários guias práticos a explicar como se utiliza. Mas deixamos um resumo do que os iOS 18 irá trazer para os iPhones suportados (disponiveis no final do artigo).

Ecrã inicial

Disposição flexível para colocar ícones de aplicações e widgets em qualquer posição aberta no ecrã principal, como na parte inferior ou de lado, para criar a disposição ideal para cada página

Os ícones escuros conferem ao ecrã de início uma estética mais escura e podem ajustar-se automaticamente quando o iPhone entra no modo escuro, ou aparecer sempre escuro

A coloração permite aplicar qualquer cor aos ícones e widgets de aplicações ou fazer com que o iOS sugira uma cor que complemente o seu papel de parede

Os ícones maiores permitem aumentar o tamanho de todos os ícones de aplicações e widgets no ecrã, removendo o nome por baixo

Fotografias

A remodelação da aplicação Fotografias apresenta a maior atualização de sempre com uma disposição simplificada que coloca tudo numa única vista

As coleções organizam automaticamente a sua biblioteca por tópicos úteis que pode navegar numa colagem, grelha, como uma memória ou num mapa

As opções de personalização permitem-lhe reordenar, adicionar e remover linhas das Coleções e adicionar apenas os itens que pretende às Coleções fixas para as manter facilmente acessíveis

Os grupos em Pessoas e Animais de estimação incluem fotografias das suas pessoas ou animais de estimação favoritos que aparecem frequentemente juntos

Viagens organiza automaticamente as suas viagens em coleções para que possa reviver cada viagem

Dias recentes permite-lhe ver as suas fotografias recentes organizadas por dia, sem desordem como capturas de ecrã

O Coleções afixadas ajuda a reduzir a desordem filtrando tipos de multimédia específicos, os seus favoritos ou ocultando as capturas de ecrã da vista

O controlo da velocidade do vídeo permite-lhe abrandar conteúdos de vídeo com uma elevada taxa de fotogramas com pontos de entrada e saída

Os Utilitários incluem coleções adicionais úteis, como Documentos, Recibos, códigos QR, entre outros, e itens que editou, visualizou e partilhou recentemente

O álbum recuperado em Utilitários mostra imagens que estão no dispositivo, mas que não estavam visíveis devido à corrupção da base de dados num álbum bloqueado

Mensagens

As mensagens via satélite permitem-lhe enviar mensagens a amigos e familiares quando está sem ligação por dados móveis ou Wi-Fi, ligando-se a um satélite no espaço (iPhone 14 e posterior)

Os efeitos de texto dão vida às suas conversas, amplificando visualmente qualquer letra, palavra, frase ou emoji no iMessage com efeitos dinâmicos e animados, como explodir, ondular e acenar

A formatação de texto permite-lhe adicionar negrito, sublinhado, itálico e riscado a qualquer letra, palavra ou frase no iMessage

Os Tapbacks de emojis e autocolantes permitem-lhe reagir a uma mensagem utilizando qualquer emoji ou autocolante, dando-lhe acesso aos Tapbacks que o utilizador e os seus amigos mais enviam com apenas um toque

Enviar mais tarde permite-lhe compor uma mensagem agora e programá-la para ser enviada mais tarde

O suporte de mensagens RCS inclui recibos de entrega e leitura, fotografias e vídeos de maior resolução para enviar mensagens a pessoas sem iPhone e requer suporte de operadora

Central de controlo

A Central de controlo redesenhada inclui grupos de controlos práticos, a capacidade de organizar os controlos da forma que desejar e suporte para controlos de aplicações de terceiros

Os grupos de controlos podem ser acedidos deslizando continuamente a partir da margem direita, incluindo os controlos mais utilizados, os controlos da Página Inicial, a Reprodução Multimédia e a Conectividade, com a opção de criar grupos totalmente novos

A galeria de controlos apresenta o conjunto completo de controlos disponíveis, incluindo controlos de aplicações de terceiros, que pode adicionar diretamente ao grupo que escolher

Os controlos redimensionáveis permitem-lhe arrastar a partir do canto inferior direito de um controlo a partir da Central de controlo

Ecrã de bloqueio

Os controlos personalizados do ecrã de bloqueio permitem-lhe escolher controlos da galeria de controlos das suas aplicações favoritas

O botão de ação pode ser personalizado com controlos da galeria de controlos (iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max)

As opções de fonte permitem-lhe personalizar a hora com 12 escritas numéricas em árabe, árabe-índio, bangla, devanagari, gujarati, gurmukhi, kannada, malaiala, meitei, odia, ol chiki e telugu

Safari

O Controlo de distrações ajuda-o a ocultar itens de uma página web que considere perturbadores para a sua navegação

Os destaques apresentam informações importantes da página web que está a visitar com resumos, localizações e muito mais

O Leitor redesenhado oferece ainda mais formas de desfrutar de artigos com uma vista simplificada do artigo que está a ler, um resumo e um índice para artigos mais longos

Palavras-passe

A aplicação Palavras-passe permite-lhe ver todas as suas credenciais de sites e aplicações num único local, facilitando ainda mais o acesso às suas palavras-passe, chaves de acesso, palavras-passe de Wi-Fi e códigos de verificação

Os códigos de verificação para autenticação de dois fatores podem ser configurados diretamente no Passwords para que possa copiá-los facilmente ou preenchê-los automaticamente no Safari sem abrir uma aplicação de autenticação

A sincronização segura garante que as suas contas guardadas no Passwords são sincronizadas na perfeição com o iCloud, com encriptação de ponta a ponta, para que possa aceder às mesmas nos seus outros dispositivos

Suporte para Windows através da aplicação iCloud Passwords para que possa aceder às suas palavras-passe em dispositivos Windows

Mapas

Os mapas topográficos apresentam caraterísticas como trilhos, curvas de nível, elevação e pontos de interesse

As caminhadas estão disponíveis em todos os parques nacionais dos EUA e podem ser guardadas no seu dispositivo para acesso offline

É possível criar percursos pedestres e de caminhada personalizados com apenas alguns toques para caminhadas no parque, rotinas de exercício regulares no seu bairro, passeios a pé durante as férias e muito mais

A Biblioteca de locais combina todos os locais, guias e percursos pedestres guardados num único local para fácil acesso

Jogos

O Modo de Jogo minimiza a atividade em segundo plano para manter as taxas de fotogramas mais elevadas e melhora drasticamente a capacidade de resposta com acessórios sem fios, como comandos de jogos e AirPods

Carteira

O Tap to Cash permite-lhe (nos países onde está disponível) trocar Apple Cash de forma rápida e privada, sem partilhar números de telefone ou endereços de e-mail, bastando para isso aproximar os seus telemóveis

Os novos designs de passes têm um novo visual bonito e novas funcionalidades fantásticas, incluindo um novo guia de eventos com informações úteis sobre o local e recomendações inteligentes das suas aplicações Apple favoritas

Novas formas de pagar com prestações e recompensas em cartões de crédito e débito compatíveis quando efetua o check-out com o Apple Pay online e em aplicações

Diário

O estado de espírito pode ser registado diretamente no Diário, e as emoções ou estados de espírito registados na app Saúde são incluídos nas Sugestões de diário

A vista de Informações mostra as suas sequências de escrita, um calendário e outras estatísticas divertidas que o ajudam a monitorizar os seus objetivos de escrita no diário

A pesquisa permite-lhe encontrar facilmente entradas anteriores e a possibilidade de ordenar mostra as suas entradas pela sua ordem preferida

Os widgets para o ecrã inicial e o ecrã de bloqueio mostram a sua série atual ou sugestões de escrita que mudam ao longo do dia, para que possa refletir sobre o que está a acontecer no momento

Telefone

A pesquisa de chamadas recentes ajuda-o a encontrar chamadas anteriores, mensagens de voz e contactos utilizando números de telefone, nomes ou mesmo uma palavra transcrita de uma mensagem de voz

A pesquisa no teclado ajuda-o a encontrar e a ligar rapidamente para contactos existentes, escrevendo o seu número ou nome no teclado alfanumérico

O modo de microfone automático escolhe o modo de microfone mais adequado para si, alternando entre os modos de isolamento de voz, espetro alargado e padrão, consoante o ambiente

Privacidade

As aplicações bloqueadas permitem-lhe proteger as suas aplicações sensíveis e as informações nelas contidas, exigindo o Face ID, o Touch ID ou o seu código de acesso para as abrir e ocultando o conteúdo da pesquisa, das notificações e de outros locais do sistema

As aplicações ocultas têm as mesmas protecções que as aplicações bloqueadas, além de serem colocadas numa nova pasta de aplicações ocultas que está bloqueada e não receberá notificações ou chamadas da aplicação

A permissão de contactos melhorada permite-lhe escolher os contactos a partilhar com uma aplicação

O emparelhamento Bluetooth melhorado permite que os programadores ofereçam uma experiência de emparelhamento perfeita, ao mesmo tempo que protegem a sua privacidade

AirPods

As interações mãos-livres da Siri permitem-lhe responder aos anúncios da Siri com os AirPods, bastando acenar com a cabeça em sinal de “sim” ou “não

O isolamento de voz nos AirPods Pro proporciona uma qualidade de chamada mais nítida para as pessoas com quem está a falar, mesmo em condições de vento ou em locais com muito ruído de fundo

O áudio espacial personalizado para jogos com AirPods coloca-o no meio da ação com um som que o envolve, combinado com uma nova API para programadores que torna mais fácil do que nunca ativar

App Apple TV

O InSight fornece informações em tempo real para todos os filmes e programas Apple TV+ de ação ao vivo que complementam o que está a ver no ecrã

O Enhance Dialogue permite-lhe ouvir mais claramente o que está a ser dito no ecrã, especialmente quando estão a ser reproduzidos efeitos sonoros ou música

Mais dinâmico: As legendas aparecem automaticamente nos momentos certos, como quando o idioma do conteúdo não corresponde ao idioma do dispositivo, quando silencia o áudio ou quando salta para trás enquanto vê um programa

Notas

As gravações de áudio podem ser iniciadas diretamente a partir de uma nota e mantidas com comentários, listas de verificação e documentos relacionados

As transcrições em direto são apresentadas à medida que grava o áudio e as transcrições são totalmente pesquisáveis para que possa encontrar sempre o que precisa (iPhone 12 e posterior)

O Math in Notes permite-lhe introduzir expressões e equações na sua nota para que sejam resolvidas instantaneamente

As secções dobráveis ajudam a simplificar e a ocultar texto em notas longas; basta tocar junto ao cabeçalho de uma secção para tornar mais leves as notas com mais texto

Realçar texto na sua nota com uma escolha de cinco cores permite-lhe fazer sobressair o seu texto

Acessibilidade

O Seguimento do olhar permite que as pessoas controlem o iPhone apenas com os olhos (iPhone 12 e posterior e iPhone SE (3.ª geração)) O Music Haptics sincroniza o Taptic Engine do iPhone com o ritmo das músicas, para que as pessoas surdas ou com dificuldades auditivas possam desfrutar do catálogo do Apple Music (iPhone 14 e posterior) Os Atalhos vocais ajudam as pessoas com um discurso atípico grave a gravar frases personalizadas que desencadeiam acções específicas As sugestões de movimento do veículo podem ajudar a reduzir o enjoo dos passageiros em veículos em movimento, colocando pontos no ecrã que se movem com o veículo sem interferir com o conteúdo

Esta versão também inclui outras funcionalidades e melhorias:

O Vídeo em direto SOS de emergência permite-lhe partilhar streaming de vídeo e conteúdos gravados durante chamadas de emergência com os operadores de emergência dos EUA (112) disponível no iPhone 14 e posterior

As notas matemáticas na Calculadora permitem-lhe avaliar expressões, atribuir variáveis e até criar gráficos no iPhone

O Calendário permite-lhe criar, ver, editar e completar lembretes juntamente com os seus eventos

A lista Recentemente eliminados nos Lembretes permite-lhe ver e recuperar lembretes eliminados

A partilha de ecrã no SharePlay permite-lhe tocar e desenhar no ecrã de alguém ou pedir autorização para controlar remotamente o iPhone dessa pessoa e realizar acções por si próprio

As cenas no Freeform permitem-lhe organizar o seu conteúdo em secções e, em seguida, guardá-las, etiquetá-las e ordená-las como quiser

O Fitness+ redesenhado facilita a procura de recomendações personalizadas ou a pesquisa de algo específico

O acesso de convidados na aplicação Casa permite-lhe fornecer aos visitantes acesso a fechaduras, portas de garagem e sistemas de alarme com base na data e na hora

As informações sobre a utilização de eletricidade e o plano de tarifas na aplicação Casa são apresentadas aos clientes elegíveis quando ligam a sua conta de serviços públicos, começando pela Pacific Gas and Electric Company na Califórnia

O Assistente de Reparação pede-lhe para configurar as peças genuínas da Apple substituídas no seu dispositivo após uma reparação (iPhone 12 e posterior)

Algumas funcionalidades podem não estar disponíveis em todas as regiões ou em todos os dispositivos Apple.

A empresa de Cupertino referiu que algumas novidades serão disponibilizada de forma incremental e que poderão também não sair de imedito em todas os países.

Estes são os iPhones compatíveis com o iOS 18 este ano:

iPhone XR

iPhone XS e XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro e 11 Pro Max

iPhone 12 e 12 mini

iPhone 12 Pro e 12 Pro Max

iPhone 13 e 13 mini

iPhone 13 Pro e 13 Pro Max

iPhone 14 e 14 Plus

iPhone 14 Pro e 14 Pro Max

iPhone 15 e 15 Plus

iPhone 15 Pro e 15 Pro Max

iPhone 16 e 16 Plus

iPhone 16 Pro e 16 Pro Max

iPhone SE (2ª geração)

iPhone SE (3ª geração)

Conforme foi referido, a versão RC também foi disponibilizada para o iPadOs18, watchOS 11, macOS Sonoma, tvOS 18 e visionOS 2.