Os anéis de Saturno estão a desaparecer. E há uma explicação para esse fenómeno

O Universo muda constantemente. Por sugestão, se quiser ver os anéis de Saturno através de um telescópio terrestre, faça-o em breve. O planeta dos anéis parece que vai perder os seus famosos anéis em breve!

Neste momento - especialmente do ponto de vista dos astrónomos que utilizam pequenos telescópios na Terra - os anéis de Saturno parecem cada vez mais finos.

Os frágeis anéis de Saturno... o que se passa com eles?

É claro que os anéis de Saturno são os mesmos que sempre vimos, se vistos de um ponto de observação no espaço. Contudo, vistos da Terra, o ângulo de inclinação de Saturno em relação à Terra faz com que os anéis apareçam na borda do nosso ponto de vista aproximadamente a cada 13 ou 15 anos. E os de Saturno são extraordinariamente planos.

Quando estiverem precisamente virados para nós, parecerão desaparecer! Isso vai acontecer por volta de março de 2025. Quando o ângulo entre a Terra e Saturno faz com que os seus anéis desapareçam do nosso ponto de vista, os cientistas chamam a isto uma travessia do plano dos anéis.

Saturno é o segundo maior planeta do nosso sistema solar, a seguir a Júpiter.

Este gigante mede cerca de 120.500 km de diâmetro. E o sistema de anéis gigantes mede 282.000 km de diâmetro. No entanto, os anéis são surpreendentemente finos. A maior parte do material que compõe os anéis varia entre poeira e o tamanho de uma casa, geralmente com uma espessura média de 10 m.

Aproveite agora... não espere!

Em agosto de 2024, Saturno pode ser encontrado ao fim da tarde, ascendendo sobre o horizonte oriental. Está agora em frente à constelação de Aquário, o Portador da Água. Saturno é o mais ténue dos planetas brilhantes. Contudo, continua a ser mais brilhante do que a maioria das estrelas. A olho nu, ele aparece como uma estrela dourada e brilhante.

A maioria dos binóculos não mostra os anéis de Saturno, mas mostram o planeta. Agora, com um telescópio muito pequeno, já é possível ver os anéis. E há muita gente com telescópios na sala apenas para "decorar". Peça para os usar.

Se não for o caso, visite um observatório local ou um centro natural. Observe os anéis de Saturno agora que estão a fechar-se, depois continue a ver como ficam cada vez mais achatados, vistos da nossa perspetiva terrestre. Daqui a uns meses... vão desaparecer!

Em 2024, Saturno atingirá a oposição a 8 de setembro. É nessa altura que voaremos entre ele e o Sol, colocando o planeta em frente ao Sol no nosso céu. Ao longo do outono de 2024, Saturno estará num ótimo lugar para ser visto.

É emocionante ver Saturno sem os seus anéis? É de esperar que de facto seja interessante! Até porque Saturno sem anéis é uma visão estranhamente aborrecida.

A passagem do plano do anel em março

A data da passagem do plano dos anéis é 23 de março de 2025. Infelizmente, Saturno está em conjunção com o Sol a 12 de março. Isso significa que Saturno estará a passar por trás do Sol, na nossa perspetiva.

Por isso, apesar de os anéis não estarem iluminados durante 44 dias, esses dias são todos próximos da altura em que Saturno aparecerá perto do Sol, tornando-o demasiado brilhante para que o possamos ver facilmente. Entre fevereiro e maio, Saturno não está numa boa posição para ser observado.

No entanto, em novembro, os anéis voltam a ficar quase na borda. A 23 de novembro de 2025, os anéis estarão no seu ponto mais estreito do nosso ponto de vista. Depois desta data, os anéis começarão finalmente a lenta transição para uma visibilidade alargada.

Mas atente, que os anéis só atingirão esta visibilidade em 2032. Nessa altura, veremos o polo sul de Saturno mais inclinado em direção à Terra. Já viu a sua idade em 2032?

Galileu e os anéis de Saturno

Utilizando o seu primeiro telescópio, Galileu Galilei observou os anéis de Saturno pela primeira vez em 1610. Só que o seu telescópio não foi capaz de mostrar claramente que estas características eram anéis. Ele viu-os como companheiros, acreditando que eram luas.

Depois, quando voltou o seu telescópio para Saturno em 1612, ficou surpreendido ao ver que as companheiras tinham desaparecido! De uma forma sedutora, Galileu acabou por ver as companheiras regressar. Sabemos agora, claro, que o que Galileu viu foi um cruzamento de planos anelares.

Como Saturno é menos brilhante sem os seus anéis a refletir a luz do Sol, é mais fácil detetar objetos ténues na sua vizinhança.

No final dos anos 1600, Giovanni Cassini descobriu quatro das luas de Saturno durante a passagem do plano dos anéis. Cassini detetou Ialetus e Rhea durante as passagens do plano do anel em 1671-1672. Depois, em 1684, encontrou Dione e Tethys.

William Herschel descobriu Mimas durante uma travessia do plano do anel em 1789. Outras luas saturnianas descobertas durante travessias do plano do anel incluem Hyperion, Epimetheus, Janus, Calypso, Helene e Telesto. A última descoberta foi em 1980.

Os anéis de Saturno estão mesmo a desaparecer

O desaparecimento dos anéis de Saturno é apenas um fenómeno visual temporário... por enquanto. Mas um dia, os anéis de Saturno vão mesmo desaparecer. Pelo menos é o que dizem os investigadores que afirmam que a gravidade está a puxar as partículas de gelo que compõem os anéis para Saturno.

Os anéis estão a cair como uma chuva de poeira. Os anéis só têm cerca de 100 milhões a 300 milhões de anos de vida. Por isso, veja-os enquanto pode!

Conclusão: Os anéis de Saturno estão a desaparecer de vista. Os anéis aparecerão de frente em março de 2025. Por serem tão finos, praticamente desaparecerão da vista da Terra.