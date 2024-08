Análise: smartwatch DT Watch X, o impensável por menos de 30 €

A tecnologia e características impensáveis de conseguir reunir por menos 30 €, estão agora disponíveis no mais recente smartwatch da DTNO.1, o DT Watch X. Não é sensacionalismo, poderá mesmo esperar um equipamento com ecrã AMOLED de alta resolução, chamadas Bluetooth, emparelhamento TWS, e muito, muito mais. Saiba tudo sobre este incrível smartwatch.

O smartwatch é atualmente um tipo de dispositivo já adotado por muitas pessoas, principalmente pelas diversas comodidades interessantes que oferece. Recomendado para a prática desportiva, atua como uma extensão do smartphone e reduz a necessidade de ligar o ecrã apenas para consultar notificações. Além disso, oferece funcionalidades avançadas de monitorização da saúde, registo do sono e alertas de inatividade, fornecendo ao utilizador informações valiosas.

O novo smartwatch DTNO.1 DT Watch X acaba de chegar ao mercado, com um design moderno e com várias características que o diferenciam, principalmente quando estamos a falar de um preço de menos de 30 €.

Dentro da Caixa

O DT Watch X vem numa caixa compacta e faz-se acompanhar de uma base de carregamento wireless magnética, do manual de instruções rápidas, de uma bracelete em silicone na mesma cor da moldura do smartwatch e de uma bracelete de imitação de couro, em castanho.

A caixa traz também a indicação da app necessária para sincronizar o smartphone com o smartwatch, a app WearPro, disponível nas mais populares app stores.

O relógio está disponível em preto e prateado (o modelo em análise).

Construção e design do smartwatch

O peso do smartwatch é algo muito importante, é a primeira coisa que sobressai assim que o agarramos. Geralmente, um smartwatch tem um peso considerável, por vezes comparado a um relógio clássico de aço, mas no caso do DT Watch X o peso é reduzido, de apenas 39,5 g (60 g com bracelete).

A estrutura é em alumínio zincado, com bom acabamento, e a traseira é em plástico. Tem 2 botões, uma para a alternar entre o ecrã principal e a lista de apps, e outro para ligar/desligar o ecrã. Ainda assim, garante um nível de proteção IP68, pelo que pode ser utilizado em atividades dentro de água, considerando que esta resistência não contempla água salgada. Se vai para o mar, o melhor mesmo é tirar o relógio.

Tem um ecrã AMOLED redondo de 1,43", com resolução 446 x 446 px uma densidade de píxeis impressionante nesta gama. O ecrã é protegido por um vidro temperado. A visibilidade em ambiente exterior, com incidência direta da luz solar, é muito boa.

Na parte de baixo, junto ao pulso, existe a tecnologia magnética para carregamento e os sensores de monitorização do corpo. A bracelete tem encaixe universal de 22 mm.

Funcionalidades do smartwatch DT Watch X

O smartwatch DT Watch X vem carregado de funcionalidades, mesmo muitas, principalmente porque integra um chip Actions ATS3085S, mais evoluído que os seus antecessores. Como é possível ver no vídeo de demonstração, tem efeitos de transição suaves na navegação, algo pouco habitual de ver em smartwatches de gamas muito superiores.

Oferece, além da monitorização das atividades físicas (22 desportos distintos), a possibilidade de medir os batimentos cardíacos, os níveis de oxigénio no sangue e serve até de interface para o assistente virtual do smartphone. Com o relógio é também possível fazer monitorização do sono e contar passos.

Os dados recolhidos por este smartwatch de entrada de gama são muito semelhantes aos recolhidos outros smartwatches de marcas conceituadas. Neste caso, utiliza o sensor Tianyi Hexin 3918, onde é expectável que a análise não seja tão consistente ou fidedigna, por razões óbvias, mas que ainda assim serve muito bem o propósito tendo em conta a gama onde se insere.

O mesmo é válido para a informação relativa à monitorização de atividades físicas, que maioritariamente serve apenas para quem pretende ter uma noção do tempo investido nas atividades, bem como a frequência e respetiva evolução.

A ligação ao telefone é feita via app Wear Pro, disponível para Android e iOS. Todos os dados recolhidos pelo relógio são processados na app. Permite também alterar os mostradores e gerir as notificações que chegam ao relógio.

O DT Watch X tem microfone e altifalante, é perfeito para atender chamadas em alta voz, onde demonstrou grande clareza tanto no altifalante como no microfone. Tem, até, gravador de voz e permite ver fotos e reproduzir vídeos existentes na memória interna. Há ainda outras apps, como a previsão meteorológica, música, assistente de respiração, contactos, registos, mensagens, calculadora, jogos (7), lanterna, disparador de câmara, entre outras.

Autonomia

O relógio tem uma bateria de 390 mAh que carrega na totalidade em cerca de 3,5 horas. Quanto à autonomia, o fabricante refere que dura 10 dias numa utilização normal. Nos nossos testes, que numa primeira carga tiveram uma utilização mais intensiva, a autonomia foi de cerca de 6 dias.

Já no ciclo de carregamento seguinte, foi possível chegar aos 8 dias de utilização ininterrupta, com as notificações normais, algumas chamadas curtas, lembretes, monitorização do sono e duas atividades de caminhada.

Veredicto

Mais uma vez, a DTNO.1 continua a impressionar e a criar dispositivos cada vez mais completos por um preço altamente reduzido, que nos deixa a pensar como é possível criar e distribuir um produto em troca desse valor.

O novo smartwatch DTNO.1 DT Watch X demonstrou ter materiais de qualidade adequada, com uma estrutura em alumínio, conseguindo ser leve e confortável de usar. É uma excelente opção para quem necessita de uma extensão do smartphone, com um ecrã AMOLED de grande qualidade e, principalmente, sempre pronto a mostrar as horas, já que inclui o modo always-on! A gestão das notificações funciona muito bem e ainda vai poder fazer chamadas via Bluetooth com grande qualidade.

A app WearPro é bastante completa, onde permite fazer gestão de toda a atividade e gerir também o próprio relógio, onda aí se incluem os updates de firmware. O relógio inclui algumas dezenas de ícones, onde se incluem apps ou funcionalidades, que podem ser organizados em diversos estilos. Dependendo da sua preferência, o acesso às apps pode ficar mais simples (com vários ícones em simultâneo) ou mais demorado (em lista).

É certo que para quem procura um relógio que monitorize todos os pormenores com grande precisão, esta gama não será a ideal. Mas para quem apenas quer ter uma boa extensão do smartphone, um registo das horas de sono, dos minutos que treinou na semana e da sua evolução, sem dúvida que esta máquina cumpre com tais requisitos, oferecendo diversas comodidades adicionais.

O smartwatch DTNO.1 DT Watch X está disponível numa promoção de lançamento, por cerca de 27,72€ ($29,99), utilizando o código 3V1BQH24TY88 para um desconto adicional de $10 (válido até 15 de setembro). O envio é gratuito. Veja mais detalhes aqui.

Siga o Instagram, o TikTok e o YouTube da DTNO.1 e fique a par de todas as novidades.

DTNO.1 DT Watch X