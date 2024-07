Minisforum apresenta o mais pequeno e expansível mini PC AM5 do mundo: MS-A1

A Minisforum acaba de anunciar o MS-A1, o mais pequeno e mais expansível Mini PC do mundo com plataforma AMD AM5. O MS-A1 oferece a possibilidade de substituir a CPU, garantindo um ciclo de vida mais longo da motherboard e atualizações para futuras gerações de CPUs.

Integrado com a placa gráfica AMD Radeon™ 780M, o Minisforum MS-A1 inclui 12 núcleos de GPU e uma frequência de GPU de até 2900 MHz, lidando sem esforço com as exigências gráficas de trabalho e de jogos. Além disso, incorpora uma unidade NPU dedicada com até 16 TOPS de capacidade de processamento, tornando-o no primeiro processador para computador de secretária a incluir uma unidade de processamento neural (NPU) de IA especializada.

Na sua configuração mais elevada, o MS-A1 inclui o processador AMD Ryzen 7 8700G para desktops, construído com base na arquitetura Zen 4. Inclui 8 núcleos e 16 threads, um clock máximo de 5,1 GHz e um TDP de 65 W, proporcionando um excelente desempenho.

O MS-A1 suporta memória de alta velocidade DDR5 5200 MHz dual-channel, com uma capacidade de até 96 GB, permitindo aos utilizadores obter um desempenho multitarefa rápido e eficiente. Inclui também quatro ranhuras M.2 PCIe 4.0 NVME SSD, oferecendo velocidades de transferência de até 7000 MB/s. Estas ranhuras de expansão extensas permitem uma capacidade máxima do sistema de até 27 TB, satisfazendo as vastas necessidades de armazenamento dos profissionais criativos e multimédia.

Com suporte de RAID0 e RAID1, o MS-A1 proporciona um desempenho de armazenamento e gestão de dados melhorados. O RAID0 aumenta as velocidades de transferência até 14000 MB/s, enquanto o RAID1 aumenta a fiabilidade, garantindo a segurança dos dados. O MS-A1 suporta saída de ecrã triplo 8K através de interfaces de saída de vídeo HDMI 2.1, DP 2.0 e USB4 com todas as funcionalidades. Os utilizadores podem ligar até três ecrãs 8K em simultâneo, criando rapidamente uma plataforma multitarefa de elevada eficiência.

A expansão OCulink permite a ligação de placas gráficas discretas de desktop de elevado desempenho, aumentando significativamente o desempenho para satisfazer as necessidades dos jogadores e dos profissionais criativos que necessitam de capacidades de processamento gráfico de topo. Com portas de rede RJ45 2,5G duplas, que suportam agregação de portas WAN e LAN, o MS-A1 oferece o dobro da velocidade e melhora significativamente a eficiência e a experiência de vários utilizadores online em simultâneo.

Equipado com duas ventoinhas e um sistema de arrefecimento com 4 heat pipes, o MS-A1 garante um desempenho estável com níveis de ruído a rondar os 37 dB.

O MS-A1 da Minisforum estabelece um novo padrão para os Mini PCs, combinando tamanho compacto com capacidade de expansão e desempenho sem precedentes. O MS-A1 está agora disponível no site oficial da Minisforum, com o preço inicial a partir de 289 €.

Minisforum MS-A1