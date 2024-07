Sol disparou uma tremenda explosão na direção da Terra e ficou gravado em vídeo

O Sol estará já no seu pico solar, onde se espera uma maior atividade. Aliás, há investigadores que referem mesmo haver indícios de que a estrela esteja já a iniciar um novo ciclo. Esta grande atividade tem sido notada e mais uma vez a Terra está no alvo de mais uma enorme explosão. As imagens mostram uma língua de foto disparada na nossa direção.

Enorme explosão solar atingiu a Terra

Na madrugada desta segunda-feira, 29 de julho, o Sol emitiu uma forte erupção solar. O Observatório de Dinâmica Solar da NASA, que observa constantemente a estrela, captou uma imagem do evento.

As erupções solares são poderosas explosões de energia. As chamas e erupções solares podem afetar as comunicações via rádio, as redes de energia elétrica, os sinais de navegação e colocar em risco as naves espaciais e os astronautas.

Neste caso, a explosão veio da mancha solar 3764 e alcançou intensidade X 1,5. A classe X indica as erupções mais intensas, enquanto o número fornece mais informações sobre a sua força.

Classe X:

• As erupções da classe X são as mais intensas, com emissões de raios-X superiores a 10^{-4} W/m². Estas erupções podem causar apagões de rádio em todo o planeta e tempestades de radiação severas, além de influenciar satélites e sistemas de energia na Terra. As erupções mais poderosas são medidas em múltiplos de X10 (por exemplo, X20, X30).

Impactos Potenciais de uma Erupção Solar X1.5

Existem alguns impactos que afetam diretamente o nosso planeta. Contudo, grande parte da perigosidade destas explosões são dissipadas pela atmosfera terrestres.

Tal como já vimos noutros casos, poderão ocorrer apagões de rádio (radio blackouts), distúrbios geomagnéticos, auroras, entre outros:

Comunicações : Apagões de rádio HF, interferência em comunicações de aviação e marítimas.

: Apagões de rádio HF, interferência em comunicações de aviação e marítimas. Sistemas de Navegação : Erros em sistemas GPS e outras tecnologias de navegação por satélite.

: Erros em sistemas GPS e outras tecnologias de navegação por satélite. Tecnologia Espacial : Danos a satélites, aumento do desgaste de equipamentos em órbita.

: Danos a satélites, aumento do desgaste de equipamentos em órbita. Redes Elétricas : Flutuações de tensão e, em casos extremos, apagões.

: Flutuações de tensão e, em casos extremos, apagões. Saúde Humana : Riscos para astronautas e passageiros de voos de alta altitude em regiões polares.

: Riscos para astronautas e passageiros de voos de alta altitude em regiões polares. Fenómenos Naturais: Auroras visíveis em latitudes mais baixas.

Se o 24.º ciclo solar foi calmo, o 25.º registou forte atividade e muitas manchas solares, possivelmente teremos um 26.º mais tranquilo. Pelo menos se a série tiver esta configuração. Mas, a meio da sua vida, 4,6 mil milhões de anos, o nosso Sol mostra-se muito vigoroso.