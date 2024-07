Marcas chinesas conquistaram 11% do mercado europeu de veículos elétricos em junho

As marcas chinesas de carros elétricos têm apostado num desenvolvimento impressionante, estando a globalizar-se rapidamente. Neste processo, vão chegando à Europa... Por cá, a investida valeu-lhes uma quota de mercado recorde de 11%, em junho.

Com as novas taxas impostas pela União Europeia aos carros elétricos oriundos da China, importa acompanhar a evolução das empresas, bem como a sua resposta em números. Os automóveis registados antes de 5 de julho puderam ser vendidos aos clientes sem as taxas aduaneiras adicionais sobre os veículos elétricos importados.

Apesar dessas taxas, que tanta água já fizeram correr, as marcas chinesas conquistaram 11% de quota do mercado europeu de veículos elétricos, em junho, registando um recorde de matrículas, conforme avançado pela imprensa.

Segundo informação recolhida pela Dataforce, citada pelo Automotive News Europe, as marcas chinesas registaram mais de 23.000 veículos elétricos a bateria em toda a Europa, durante o mês de junho. Este é o maior número de sempre.

A empresa estatal SAIC Motor liderou o registo de novas matrículas de carros elétricos, enviando o seu hatchback MG4 para os concessionários em volume, segundo os analistas da Dataforce. Contudo, cerca de 40% desses modelos registados em junho foram "auto-registos" por concessionários. Na perspetiva de Gabriel Juhas, chefe de produto da Dataforce, isto traduz-se num "crescimento não muito saudável".

Por exemplo, a empresa está a oferecer generosas ofertas de leasing, incluindo uma promoção de dois por um MG4, na Alemanha, onde as vendas de veículos elétricos têm diminuído.

Sobre a BYD, Julian Litzinger, analista da Dataforce, explicou que o Campeonato Europeu de Futebol deste ano, realizado na Alemanha, impulsionou a marca junto dos consumidores.

Em termos gerais, junho foi o terceiro mês mais elevado em termos de volumes de veículos elétricos, com 208.872 registos em toda a Europa, segundo o grupo industrial European Automobile Manufacturers' Association (ACEA), atrás de dezembro de 2022 e março de 2023, e mesmo à frente de junho de 2023.