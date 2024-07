Pelo quinto mês consecutivo, produção global da Toyota cai em junho

A Toyota não tem apresentado os melhores resultados e, mais vez, pelo quinto mês consecutivo, a produção global caiu em junho.

Conforme informação partilhada pela Reuters, a produção mundial da maior fabricante de automóveis do Japão caiu 12,9%, para 795.862 veículos, no mais acentuado declínio desde dezembro de 2022. Pelo quinto mês consecutivo, a Toyota viu os números da sua produção global a caírem em junho.

As vendas mundiais da gigante automóvel caíram 5,1%, no mês passado, com quedas significativas no mercado doméstico e na China.

No Japão, a produção caiu 18,8%, após o ministério dos Transportes ter encontrado irregularidades nos pedidos da Toyota e de outras fabricantes de automóveis para certificar modelos específicos, num escândalo de segurança automóvel, conforme apelidado pela agência noticiosa internacional.

Por sua vez, na China, a produção caiu 21,7%, à medida que fabricantes como a BYD conquistam quota de mercado e "reduzem agressivamente os preços". Na América do Norte, a produção caiu 6,2% e, na Europa, a queda foi de 6,6%, devido a menos dias de produção, comparativamente ao ano passado.

Apesar destes números, espera-se que a fabricante registe um aumento de 21% no lucro operacional em relação ao ano anterior, para 1,35 biliões de ienes (cerca de 8,3 mil milhões de euros), de acordo com as estimativas da LSEG - Financial Markets Infrastructure and Data apontadas por seis analistas. Isto resulta de um iene mais fraco e uma forte procura de veículos híbridos nos Estados Unidos, segundo a Reuters.

Durante os primeiros seis meses deste ano, a produção global da fabricante caiu 5%, enquanto as vendas mundiais caíram 0,9%.

Tanto os números de vendas como os de produção incluem a marca de luxo da Toyota, a Lexus.

