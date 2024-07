Energia: potência de 3,45 kVA chega para a sua casa?

A fatura da energia nem sempre é simpática para muitas famílias portuguesas. No entanto, muita das vezes é preciso analisar os contratos com o objetivo de conseguir poupar alguns trocos. Será que a potência de 3,45 kVA chega para aguentar os equipamentos da sua casa?

Potência de 3,45 kVA chega para "aguentar" o que precisa?

A potência contratada define o valor máximo de eletricidade que a sua instalação elétrica pode receber. Esta irá determinar o número de equipamentos elétricos que poderá ligar em simultâneo.

Para escolher a potência mais adequada ao seu consumo, deve ter em conta fatores como a potência dos seus aparelhos elétricos e o número de horas de utilização diária de cada um.

A potência de 3,45 kVA serve para alimentar simultaneamente:

um frigorífico

uma máquina de lavar roupa ou louça

uma televisão

um computador

Se, por exemplo, pretender ter ligado em simultâneo o micro-ondas esta potência já não aguenta.

Segundo o simulador da ERSE, para ter 1 Frigorífico, 1 Máquina de Lavar (roupa ou louça), 1 Micro-ondas ou 1 aquecimento, até 2 televisões e 1 computador já deverá contratar uma potência de 4,6 kVA. Muitos portugueses optam por contratar uma potência de 6,9 kVA.

Segundo a ERSE, os escalões de potência mais frequentes em Portugal são 3,45 kVA com 2,8 milhões de consumidores (45% do total) e 6,9 kVA com 1,6 milhões de consumidores (25% do total). Segundo a presidente da ERASE, mudar o escalão de potência é gratuito, pode ser feito o número de vezes que entender necessário e que devem reduzir a potência contratada àquilo que são os hábitos de consumo da sua família.