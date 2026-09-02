Huawei lança arsenal de novidades e este relógio médico vai surpreender

A Huawei aproveitou o seu evento internacional de hoje para renovar vários pilares fundamentais do seu ecossistema de dispositivos inteligentes. Para além dos modelos puramente desportivos, a marca deu a conhecer novos smartwatches para o dia a dia, equipamentos de diagnóstico cardiovascular e soluções avançadas para produtividade e entretenimento multimédia. Esta ofensiva de produtos reforça a estratégia para o mercado europeu.

No segmento dos relógios inteligentes multifacetados, a série HUAWEI WATCH 6 surge como uma das grandes novidades. O modelo base aposta num formato leve e confortável nos tamanhos de 41 mm e 46 mm, enquanto a versão Pro ostenta materiais premium nos tamanhos de 43 mm e 46 mm.

Estes relógios garantem total independência do smartphone, suportando chamadas de voz diretas, navegação no pulso e pagamentos sem fios.

Monitorização da pressão arterial com certificação médica europeia

A vertente da saúde preventiva ganhou um reforço de peso com o anúncio oficial do HUAWEI WATCH D3. O equipamento destaca-se por incluir certificação médica europeia CE-MDR, funcionando como uma verdadeira ferramenta de monitorização ambulatória da pressão arterial.

Através de uma braçadeira de ar física integrada, o relógio efetua medições antes e depois do exercício físico, emitindo alertas inteligentes para controlo cardiovascular rigoroso.

A complementar as novidades de saúde, a marca aprimorou as ferramentas Health Glance e Healthy Living na sua aplicação móvel. Esta atualização permite consolidar vários dados biométricos essenciais num único painel de leitura imediata.

Os utilizadores passam a contar com relatórios mais intuitivos sobre o ritmo cardíaco, sono e stress, facilitando a adoção de hábitos saudáveis ao longo de todo o dia.

Produtividade com MatePad Pro ultra fino e novos FreeBuds Neo

No campo da produtividade e do trabalho criativo, o novo tablet HUAWEI MatePad Pro de 12 polegadas assume o papel principal. O dispositivo impressiona pela espessura reduzida de 4,7 milímetros e um peso de apenas 454 gramas.

O ecrã OLED flexível conta com acabamento PaperMatte, integrando funcionalidades de escrita manual assistida por inteligência artificial e suporte para comandos por gestos aéreos com a caneta stylus.

O consumo de multimédia e áudio portátil também não foi esquecido no evento com a revelação dos novos auriculares HUAWEI FreeBuds Neo. Esta gama chega com um design exterior atualizado.

Trazem uma arquitetura sonora otimizada para entregar áudio imersivo e chamadas cristalinas, adaptando-se às necessidades de comunicação e lazer do estilo de vida moderno de qualquer utilizador.

Estes anúncios chegam acompanhados por dados recentes de mercado que colocam a marca na liderança mundial no segmento de dispositivos de pulso, somando uma quota superior a 20%.

A aposta combinada em hardware de engenharia refinada, certificações médicas e integração alargada de inteligência artificial solidifica a posição da tecnológica frente à concorrência direta no mercado europeu.

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